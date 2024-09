Beelden van een anti-Trump-protest in Las Vegas

Tegenstanders van Donald Trump hebben een muur van tacotrucks voor het Trump International Hotel in Las Vegas gebouwd.

Tacotrucks staan in een rij voor Trumps hotel in Las Vegas. Alle foto’s door Mikayla Whitmore

“We bouwen een muur van tacotrucks,” zegt de kunstenaar Justin Favela uit Las Vegas, terwijl hij naast het hotel staat. “Dit laat zien hoe verbonden de Latinogemeenschap is.” In de rij van mensen die zich aansluiten bij de ‘muur’ staan mensen van de culinaire vakbond, supporters van Hillary, lokale bewoners, en tacoliefhebbers. Het is een antwoord op de beruchte uitspraak van de oprichter van Latinos for Trump, dat er “tacotrucks op elke straathoek” zouden komen.

Videos by VICE

Tacos Trump Hate!

Tacos van de Picanha Steak Truck

Een karikatuur van Trump met een reusachtig hoofd staat achter een bord met daarop “Donald Trump lacht gehandicapten uit, vernedert vrouwen, kleineert zijn tegenstanders. Amerika verdient beter.” Op een whiteboard naast een van de busjes staat “Gerecht van de dag: Taco’s op elke straathoek.”

Een trotse tegenstander juicht tijdens de mars van de Culinaire vakbond

Lind Cabral juicht tijdens het protest

De mars is gevuld met protestborden en een comité deelt gratis taco’s uit, het symbolische protestvoedsel van de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Een demonstrant geeft een kartonnen Trump wat raspada

Gratis tacoshirt werden uitgedeeld tijdens de demonstratie

A protestor feeds a Trump cutout a fruit raspada.

Mostly, they want Trump to come to the table and meet with the workers of his own hotel: “Trump, if you want to make America great again, you can start by sitting down and talking with your own employees,” one protester asserts over the loudspeakers while Rolls Royces pull into the valet of Trump’s hotel, which sells “Make America Great Again” hats in its gift shop.

Ze willen met het protest vooral bereiken dat Trump in gesprek gaat met de werknemers van zijn eigen hotel: “Trump, als je Amerika weer ‘great’ wil maken, kan je beginnen door met je werknemers aan tafel te gaan zitten,” roept een demonstrant door de luidsprekers.

Javier Zamudio Cruz, lid van de culinaire vakbond eet een taco.

Tacos van de Picanha Steak Truck.

Een pro-Trump-demonstrant heeft een bord vast met daarop “Gays for Trump” en filmt de menigte, terwijl hij roept dat ze verkeerd zitten. De menigte trekt zich er niks van aan.

De senator van Nevada, Ruben Kihuen, spreekt de demonstranten toe

demonstranten laten marionetten van Hillary en Trump vechten

April Haynesworth, schoonmaakster bij het Flamingo Hotel

“Mijn vader en moeder werken allebei voor de culinaire vakbond,” zegt Adriana Garcia, een anti-Trump-demonstrant. “Ik ben tegen de dingen waar Trump voor staat. Hij laat ons weten dat racisme nog springlevend is.”