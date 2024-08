De textuurporno van een beeldhouwer uit Japan

Geef een beeldhouwer een computer en een wereld van mogelijkheden gaat open. Marmer smelt, ijzer ziet er gloeiendheet uit en koper kronkelt als een organisch, levend wezen in het rond. De serie Intangible van Luigi Honorat, een jonge Franse kunstenaar die al zes jaar in Japan woont, laat zien hoe een beeldhouwer met wat bewerkingsprogramma’s plotseling verandert in een echte alchemist. In zijn GIFs nemen sculpturen van handen, hoofden en geometrische figuren verschillende vormen aan, alsof de harde stenen in vloeibaar wax veranderen. Het resultaat is fascinerende textuurporno.

De jonge beeldhouwer werkte vooral met ijzer en brons, maar kon niet meer in zijn werkruimte terecht. Hij had ideeën zat, dus hij besloot om digitale beeldhouwwerken te maken. “Ik zie deze serie als een soort experiment. Het zijn prototypes voor mijn toekomstige sculpturen,” vertelt de jonge kunstenaar aan Creators. “Ik wil dat minstens één frame van elke GIF een échte sculptuur kan worden.”

Op zijn computer kon hij bepaalde zaken onderzoeken die hij als beeldhouwer niet kon doen. Als beeldhouwer zet je even de tijd stil, maar als grafisch kunstenaar kan je spelen met tijd. “Ik wou mezelf confronteren met een ander soort tijdservaring door een alternatieve ruimte te ontwerpen. Ik kan voorwerpen nu op mijn eigen tempo laten veranderen en in een mum van tijd een materie laten vervagen of verharden. Dat kon natuurlijk nooit met mijn eigen beeldhouwwerken,” legt de kunstenaar uit.

Door zijn digitale beeldhouwwerkjes in een fictieve ruimte te presenteren, kijkt de toeschouwer anders naar de kunstwerken. De lege ruimte, het natuurlijke licht en het gebruik aan geluid is vreemd. Je blik wordt naar het hypnotiserende voorwerp in het midden van de GIF getrokken. “En dat is ook precies mijn doel,” lacht Honorat.

“Het leukste vind ik de onregelmatige geometrische figuren,” gaat hij verder. “Die zien er vanuit elke hoek anders uit. Met deze GIFs kan ik dat nog meer uitwerken. Het doet er niet toe hoe lang ik staar naar die gekke vormen, ik krijg er maar geen hoogte van.”

