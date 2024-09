Begin de week met een domme robot, ja toch?

Robots zijn dom, maar daarom wel een bron van vertraagde spanning. Het duurt zeven minuten voordat de MegaBot Mk. III’s mechanical suit genoeg is opgeladen om een auto een pomper te geven. En ik zeg je eerlijk: ik zit op het puntje van mijn stoel.

Want elke kleine robotpomp is een grote pomper voor de mensheid. We zijn vroeg in de game met robotica, en elke keer als we iets dichter bij een echte Jaeger/Terminator/Transformer komen, is dat het koesteren waard. De Mk. III ziet er al behoorlijk sick uit en dat hij zo langzaam is, heeft een goede reden:

“De robot is zo langzaam omdat we de snelheid tot 1/4de hebben beperkt,” vertelt MegaBots-medeoprichter Matt Oehrlein mij in een mail. “Het is goed om nog voorzichtig te zijn. We hebben hem pas net in elkaar gezet, en we willen niet meteen dat alle schroeven eruit vliegen.”

Als je met een robot van twaalf ton aan het spelen bent midden in een groep omstanders, kun je eigenlijk niet té veel voorzorgsmaatregelen treffen. Dus als de Mk. III een auto een ‘klap’ geeft, lijkt het meer op een liefkozing. Een paar ruiten breken, en de wagen draait een kwartslag. Daarom vroeg ik mij af of de robot wel klaar is om in augustus de Japanse Suidobashi-mech te verslaan, zoals beloofd.

Oehrlein zegt dat de Mk. III een grijparm heeft die bomen op kan tillen, en een luchtkanon waarmee het projectielen van anderhalve kilo met 200 kilometer per uur kan afvuren. Als ze die voor het gevecht aan weten te zwengelen, hebben ze misschien nog wel een kans.