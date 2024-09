Boost je maandag met deze lading steengoede nieuwe muziek

De maandag is, hoe zonnig ook, zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.



Leafs – Feals

Lil Yachty – Teenage Emotions





Gucci Mane – Droptopwop

Justin Townes Earle – Kids In the Street





Swet Shop Boys – Sufi La

Football, Etc – Corner

Bryson Tiller – True to Self