Begin je week eens fatsoenlijk met de nieuwe jaarmix van The Flexican

Sommige tradities moet je koesteren, de jaarlijkse mixes van The Flexican bijvoorbeeld. Hoewel 2018 al even onderweg is, herinnert deze selectie tracks van de dj en producer je eraan dat het op muzikaal gebied toch wel een verdomd prima jaartje was.



“Ik wil later kunnen terugluisteren naar mijn jaarmix en het gevoel van dat jaar volledig kunnen terugkrijgen. Het is een recap van de afgelopen twaalf maanden, met de allerbelangrijkste tracks en de daarbij behorende momenten. Ik vind het belangrijk dat niet alleen ik, maar iedereen die naar de mix checkt er keer op keer naar zou kunnen luisteren. Dat het niet gaat vervelen, daarom is het proces om de mix te maken lang. Maar het uiteindelijke resultaat zijn alle lange nachten in de studio absoluut waard,” aldus The Flexican.

Download de exclusieve 2017 Yearmix hier.



De andere tien jaarmixes – van 2007 tot 2016 – zijn voor het eerst weer beschikbaar gemaakt door The Flexican en hier te beluisteren.



Tracklist van 2017:

Videos by VICE

1. The Flexican – Ha-Ya!

2. Jay-Z – The Story of O.J.

3. Joey Bada$$ – LEGENDARY

4. Kali Uchis – Tyrant ft. Jorja Smith

5. Chewii – PuNoni ft. Govales & KAYTRANADA

6. Ty Dolla $ign – So Am I ft. Damian Marley

7. Dewian Gross – Colors

8. Araatan – Effervesce

9. Hef – Hayabusa (The Flexican Edit)

10. Equiknoxx – Enter A Raffle… Win A Falafel

11. Uki – GION

12. DJ Khaled & Rihanna – Wild Thoughts (Medasin Remix)

13. D’Angelo – Brown Sugar Feels ft. Full Crate & Lee Milah (The Flexican Edit)

14. Midas Hutch – Get Mine (Wantigga Remix)

15. Equalz – Op De Weg

16. The Flexican & Jengi – Nature morte à la brioche

17. Afro Bros – Tragiton

18. French Montana – Unforgettable ft. Swae Lee

19. N.E.R.D – Lemon ft. Rihanna

20. Yung Internet – Wat ben je van plan

21.Giggs – Linguo ft. Donae’o

22. NAO – In the Morning (Mura Masa Remix)

23. Lana Del Rey – Lust For Life (VALENTINE & Rob Araujo Remix)

24. Kelela – Truth Or Dare

25. Toro y Moi – Mirage

26. Rhye – Taste

27. Thundercat – Friend Zone

28. Sef – Excusez moi

29. TroyBoi – Kurta Kente

30. Frank Ocean – Slide (BESSY remix)

31. Full Crate – Pump Up The Jam (Remix)

32. Wizkid – Come Closer ft. Drake

33. J Hus – Did You See

34. The Flexican – Bring Them Thangs (Remix)

35. The Flexican & Wantigga – Buste de Femme

36. Mura Masa – Nuggets ft. Bonzai

37. Klyne – Your Touch

38. Drake – Passionfruit

39. yaeji – passionfruit

40. Sabrina Claudio – Used To

41. Wayne Snow – Nothing Wrong

42. Moullinex – Love Love Love

43. Justin Timberlake – Like I Love You ft. MLD (VANDALIZED EDIT)

44. Jengi & The Flexican – Dryad

45. Duke Dumont & Gorgon City – Real Life (Kilter Remix)

46. Bullion – Blue Pedro

47. Mabel – Finders Keepers (feat. Kojo Funds) [Melé Remix]

48. The Flexican – Méditation

49. LION BABE – Rockets [mOma+Guy Remix]

50. Freaks – Conscious Of My Conscience (Borrowed Identity Remix)

51. Luke Vibert – Back With Me

52. Detroit Swindle – Just Not Norma

53. Rihanna – Sex With Me (FS Green Edit)

54. yaeji – raingurl

55. Bicep – Glue

56. Jorja Smith & Preditah – On My Mind

57. Wantigga & Jengi – Maisons à Horta

58. Sergio Mendes – Magalenha (Jaël Remix)

59. Sango – Conte a Todos

60. GoldLink – Crew ft. Brent Faiyaz

61. Kendrick Lamar – LOYALTY ft. Rihanna

62. Kehlani – Distraction

63. Cardi B – Bodak Yellow

64. Travis Scott – Goosebumps

65. Tommy Genesis – Tommy

66. XXXtentacion – Look At Me

67. Big Shaq – Man’s Not Hot

68. Yung Nnelg – Voor Je Love

69. Drake – Fake Love

70. Leafs – Alright

71. Cassie – Love a Loser

72. Lana Del Rey – Summer Bummer ft. A$AP Rocky & Playboi Carti

73. Future – Mask Off

74. Kendrick Lamar – Humble

75. Yo Gotti – Rake It Up

76. 2 Chainz – It’s a Vibe ft. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko

77. Post Malone – rockstar

78. Big Sean – Bounce Back

79. Playboi Carti – Magnolia

80. Buddy – Find Me

81. Lil Uzi Vert – XO TOUR Llif3

82. Machinedrum – U Betta