Backstage bij de A$AP Yams tribute

Op maandagavond brachten ontelbare artiesten uit New York een eerbetoon aan de op 18 januari vorig jaar overleden A$AP Yams met een Yams Day. Jeff Rosenthal van Noisey Amerika was aanwezig en vertelde ons dat het “indrukwekkend was om zoveel mensen mensen en zoveel hiphop bij elkaar op één podium te zien. Festivals brengen artiesten bij elkaar in de hoop dat er chemie zal ontstaan, wat er maandag gebeurde was van een compleet ander niveau. Aan het einde van de avond moonwalkten A$AP Rocky en Ferg over een door YG Addie besproeit podium, Joey Bada$$ deelde zijn halvegare microfoon met Rocky. Iets verderop stond Danny Brown in een Coogi-trui met een glimlach van oor tot oor. Lil Uzi bracht zijn groene haren in de war, zijn tong vond de weg naar buiten, hij was high. Iemand vroeg of het podium schoon kon worden gemaakt, niemand deed iets. A$AP Twelvyy trad op met Last Year Being Broke, Flatbush Zombies waren er, Bodega Bamz, jongens van Yamborghini Records, en ook Mack Wilds. De plek was stampvol, het was intenser dan een familiereünie.”



Fotograaf Brook Bobbins stond op het podium en was backstage aanwezig om deze bijzondere avond in beeld te brengen. Zie de foto’s hieronder.

Videos by VICE



A$AP Yams’s mother Tatianna Paulino



A$AP Lou



A$AP Rocky, French Montana en A$AP Ferg



A$AP Rocky



Danny Brown



Flatbush Zombies’ Meechy Darko



RetcH



Action Bronson



Joey Badass



RectH en Action Bronson



A-Trak



A$AP Nast



French Montana



A$AP Ferg en Marty Baller



A$AP Lou



A$AP Ferg en A$AP Rocky



Flatbush Zombies

—