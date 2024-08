Behind the scenes bij de nieuwe videoclip van Roméo Elvis

Bang dat je onze beste verhalen mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter.

Tenzij je afgezonderd zat in een kelder zonder elektriciteit, moet je in principe weten dat Roméo Elvis vorige vrijdag een nieuwe track heeft uitgebracht. Met een nieuwe videoclip. En een nieuw kapsel. Je zou hem bijna verwarren met zijn Parijse makker Lomepal. Maar gelukkig heeft Lomepal geen monopolie op droevige liefdesverhalen en het bobkapsel.

De kans is al groter dat je niet weet dat de clip voor ‘Malade‘ is gedraaid in één dag, dat de horde Oekraïense honden een hommage zijn aan de Disneyfilm Oliver & Co, maar dan in post-Sovjetstijl en dat Roméo een man is die goed voor zijn lichaam zorgt. Dat vertelden fotografen Martin Gallone (29) en Nicolas Catalano (27) ons, samen ook wel bekend als Straussphère, die zowat elke stap van Roméo Elvis volgen. VICE kreeg van hen exclusieve behind the scenes foto’s uit Oekraïne, dus belden we hen om het verhaal achter de videoclip te krijgen.

VICE: Hey jongens. Leg eens uit: hoe is Straussphère juist ontstaan?

Martin: Straussphère zijn Nicolas en ik, en we zijn allebei fotograaf. We hebben samen met Roméo gestudeerd op de Brusselse kunsthogeschool Le Septantecinq, en sinds 2016 volgen we hem elke dag. We zorgen voor allerlei foto’s en hebben ook enkele clips gedraaid, zoals Nappeux en L’amour avec les crocos of Pogo. Wanneer we geen clips maken, schieten we making-of foto’s tijdens de opnames. En we volgen Roméo ook in zijn privé-leven, backstage en voor promotionele dingen.

Nicolas: Onze belangrijkste taak is dus Roméo ondersteunen met onze beelden.

Is dit echt jullie fulltime job?

Martin: Ja, dat gaat van Instagramfoto’s tot albumhoezen. Het is ons leven, en we maken honderd procent deel uit van zijn team.

Enig idee hoeveel foto’s jullie al van Roméo Elvis hebben gemaakt?

Nicolas: Oh god… goede vraag.

Martin: Het is moeilijk om er een getal op te plakken omdat niet enkel digitaal, maar ook analoog werken. Maar ik kan wel kijken naar het aantal terabytes op harde schrijven. Ik heb er nu vier voor me op tafel liggen… en dat is al zestien terabyte aan video’s en foto’s.

Jullie volgen Roméo al drie jaar non-stop. Is het niet lastig om een vriend als baas te hebben?

Martin: Integendeel: het is zalig. Hij kent ons al jaren, dus hij heeft er geen problemen mee om heel eerlijk te zijn tegen ons. Hij gaat niets verbloemen als hij iets niet leuk vindt. We hebben dus een goede relatie, zowel professioneel als persoonlijk. En doordat hij zelf ook gevoel heeft voor beeld, snapt hij waar we mee bezig zijn. Het is fijn dat hij ons op die manier ook vertrouwt.

De clip voor ‘Malade’ is opgenomen in Kiev. Waarom Oekraïne?

Nicolas: Het was vooral een kwestie van de juiste omgeving vinden. En Kiev was de perfecte locatie voor deze clip. Het is eigenlijk ook niet zo ver, relatief goedkoop en goed bereikbaar.

Martin: We hebben gefilmd op een achtergelaten militair terrein. Er waren enkele bewakers die ons in de gaten hielden, maar dat was het waard, zo’n decor vind je nergens anders.

De politieke situatie in Oekraïne is een beetje gespannen. Hadden jullie geen problemen tijdens het filmen?

Martin: Nee, hoor. Maar dat zal ook komen omdat we alles op een dag hebben gedraaid. We kwamen om 14u aan en gingen direct naar het hotel. De volgende dag begonnen we al om 7u te draaien en de dag daarop zaten we alweer op het vliegtuig naar België. Geen tijd om de stad te verkennen of de toerist uit te hangen dus. Het was de videoclip draaien en wegwezen.

Het lijkt me toch dat de opnameomstandigheden best wel hardcore waren, niet?

Nicolas: Het was zwaar, dat geef ik toe. Het was midden in de winter, en in Oekraïne is dat iets heel anders dan hier. Iedereen liep rond in donsjas, muts, sjaal en handschoenen. Romeo droeg alleen maar een hemd en moest de scène waar hij aan een ventilator hangt minstens tien keer overdoen. En dat allemaal nadat hij met die honden in de sneeuw had gerend. Dat was rond acht uur ‘s avonds, en we stonden allemaal al van zeven uur ’s ochtends in de sneeuw. Het was het einde van de draaidag, je denkt dat alles zo goed als klaar is, en dan krijg je zoiets. Gelukkig is het goed afgelopen, want de scene erna was die met de vlammen. Daardoor is iedereen weer lekker opgewarmd.

Hebben jullie nog grotere plannen met al dat beeldmateriaal?

Martin: Ons grote langetermijnproject is een documentaire maken die het succesverhaal van Roméo Elvis vanaf 2016 vertelt. En misschien ook een boek over de opkomst van rap in België, met Roméo als kopstuk. Dankzij hem hebben we al veel rappers ontdekt, die we dan ook weer zijn beginnen fotograferen. En sowieso gaat er een expo in Parijs komen, die dan ook naar Brussel moet verhuizen.

Nicolas: Maar goed, dat is allemaal nog volop in voorbereiding. We hebben plannen, maar alles moet nog concreet worden. Maar het is wel de bedoeling dat dat allemaal gaat gebeuren.

