Behoefte aan wat indie sci-fi? Bekijk de mysterieuze korte film noir ‘None’

De silhouetten van wolkenkrabbers torenen hoog uit boven een dikke mist. Sneeuwvlokken dwarrelen neer op de grimmige straten. Het enige licht dat het donker weet te doorbreken komt vanuit beslagen slaapkamerramen, waar bovennatuurlijke figuren uitkijken op de vogels die kalm voorbijvliegen. Welkom in de film noir None, een nieuwe korte sciencefiction-animatie van Ash Thorp en Christopher Bjerre.

Thorp is een veelzijdig kunstenaar. Hij is illustrator, concept designer en creative director. “Eigenlijk beschouw ik mezelf gewoon als een creatief persoon,” vertelt hij aan The Creators Project. “Ik houd van muziek maken, monteren, schrijven en tekenen; ik vind het allemaal leuk.” Het zijn passies die goed van pas zijn gekomen in zijn carrière. Zijn naam is te vinden in de aftiteling van kaskrakers als Total Recall, Prometheus en X-Men: First Class.

Ondanks de emotionele en esthetische kracht van de video is het eigenlijk het product van een opwelling die het duo kreeg toen ze werkten aan een ander groot project, Lost Boy. De twee waren al langer op zoek naar een project om een aantal nieuwe animatietechnieken uit te proberen. Hun roosters vielen samen en met wat gezamenlijke inspanning, kennis en een reeks computerprogramma’s bouwden ze binnen een maand een indrukwekkende 3D-wereld. “Met deze computergeanimeerde video van drie minuten hebben we ons doel binnen drie weken bereikt. Het experiment gaf me de kans dingen die ik heb geleerd uit te proberen en nauw samen te werken met een vriend,” vertelt Thorp. Een erg indrukwekkende prestatie, zeker als je bedenkt dat de filmmakers in die drie weken ook nog voor Hollywood aan het werken waren.

Bekijk None hieronder:

Bekijk meer werk van Ash Thorp op zijn website.