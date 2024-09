Bejaarden vertellen wat ze van dancehits vinden

Mijn hart maakte gisteren sprongetjes van blijdschap, en ik stond niet eens linksvoor bij een of ander festival. Nee, ik was in een verzorgingstehuis ergens in een uithoek van Amsterdam om ouderen eens flink aan het kunstgebit te voelen. Stichting 10,000 HOURS organiseerde samen met festival Buiten Westen een vrijwilligersdagje om met mekander te grooven en moven op liedjes als Stayin’ Alive (dit verzin ik niet) en daarbij flink de kunstheupen los te gooien. Er was een gezellige bingo en de blije ouderen smikkelden van glaasjes punch, vers fruit en kopjes koffie en thee, gebracht door immer lachende vrijwilligers.



Ik zag mijn kans schoon en lokte zeven vrolijke opa’s en oma’s naar de tuin om ze te vragen wat ze eigenlijk van onvervalste danceklassiekers vinden.

Jeanne Berger (83)







THUMP: Hallo mevrouw Berger! Dit is Sandstorm van de Finse artiest Darude. Wat vindt u hiervan?

Jeanne: Ik vind het niet vervelend om naar te luisteren hoor, maar het is niet mijn genre. Als ik jonger was geweest, had ik hier wel op kunnen dansen.



Waar luistert u zelf naar?

Ik ben een beetje een klassieker. Oostenrijkse muziek, Duitse muziek. Maar ja, dat is voor jullie anders.



Ik heb nog een lied voor u. Dit is Sensation Anthem 2003 van Rank 1. Er zit wat klassiek in: het is een bewerking van Mozarts Lacrimosa.

Vind je dit klassiek? Ha! Ik vind het wel aardiger dan wat ik net luisterde. Het is wat rustiger, niet zo’n kabaal.

Videos by VICE

Jan Brandsma (89)





Goedemiddag, meneer Brandsma. Vertel eens wat u van Levels van Avicii vindt.

Jan: Dit vind ik lekker hoor, al ken ik het niet.



Dit lied was een grote hit op de radio een aantal jaren terug. Luistert u daar weleens naar?

Oh? Ja, heel veel zelfs. Ik let niet zo op titels en alles.



Ging u vroeger naar feestjes?

Nee, niet zo vaak. Ik heb vier kinderen en een boel kleinkinderen. We hebben wel pas een feestje gehad, een etentje voor mijn verjaardag. Dansen gaat niet meer zo goed, want ik loop een beetje moeilijk. Ik ga nog wel veel met mijn dochter weg, die woont in Spanje. De jongens zitten in het buitenland, daarmee ga ik vaak bridgen als ik ze zie. Vanavond gaan we ook bridgen.



Ans Letjens (85)





Hier hoort u Get Lucky van Daft Punk. Dat zijn die Franse robotmeneren. Wat vindt u ervan?

Ans: Waarvan?



Het liedje.

O, ja. Ja leuk, ja – ja. Vrolijk, en ja, gezellig.



Krijgt u zin om te dansen?

Natuurlijk, maar dat gaat niet meer, haha. Vroeger wel, toen danste ik weleens een walsje.



Heeft u nog iets gewonnen bij de bingo vanmiddag?

Ja, chocoladeballen. Meestal heb ik wel prijs hoor, ja. Een keer won ik een sjaal. Dat was leuk.

Jean Dalemans (72)

U zit lekker mee te knikken op There For You van Martin Garrix. Vindt u het leuk?

Jean: Ja, ik hou wel van een lekkere beat. Die zware bassen die je tegenwoordig hoort op festivals waar niks bijkomt qua geluid, dat vind ik niks. Op dit liedje wordt er goed ingespeeld met een melodie, dat trekt mij aan. Het feit dat ik zo zit mee te knikken laat zien dat ik er positief tegenover sta.



Wat vindt u van deze: Erotic Discourse van Paul Woolford?

Hm, dit vind ik te eentonig. Het is geen muziek meer voor mij, dat gedreun. Alhoewel, ik ben ook jong geweest. Ik heb vroeger op rock-‘n-roll gedanst. Op dat vorige nummer zie ik mezelf nog wel dansen op een feestje, maar dit vind ik een beetje tè hoor.



Het is nogal anders dan de liedjes die achter ons worden gedraaid in de feestzaal.

Dat moet ook wel, voor die mensen. Kijk, ik ben 72, en dus nog vrij jong. De anderen zijn allemaal in de tachtig, negentig jaar. Er zit een groot verschil in ouderdom – ik dacht dat ik oud was, maar als ik hen zie voel ik me jonger. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nog zoveel kan.

Geesje de Haan (98)





Goedendag! Luistert u eens naar Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee), en vertel me wat u ervan vindt.

Geesje: Dit is toch Tulpen Uit Amsterdam?



Nee, dat wordt nu gedraaid op het feestje binnen.

Oh.



Luister nog eens.

Leuk liedje, leuk melodietje, ja hoor. Als ik het kon zou ik hierop dansen.



Deed u dat wel vroeger?

Ja, de wals en de tango, zo’n zeventig jaar geleden. Niet zo goed hoor, ik was ook niet zo’n uitgaander. Ik trouwde vrij jong en verbleef de eerste paar jaren met mijn man en kinderen op het schip. Er was daar niet veel gelegenheid om te dansen. Later zijn we aan wal gaan wonen en danste ik weleens met een clubje onderling. Nou, dat was wel leuk hoor.

Bertus Kruishaar (93)





U heeft net geluisterd naar Love Generation van Bob Sinclar. Wat vond u ervan?

Bertus: Onwijs vrolijke muziek voor een verjaardagspartijtje. Ideaal voor jongelui, begrijp ik. Ik ben zelf klassiek ingesteld, maar goed, alles op z’n tijd.



Wat is uw lievelingslied?

[Begint te zingen] Als-ie geen vrouw nodig heeft, en haar wil minnen, wees toch verstandig, komt toch bij zinnen. Geen liefde maar logen, spreek uit haar ogen, zij lacht en zij liegt, als ze je bedriegt.



Wat zingt u dat mooi. Had u geen operazanger willen worden?

Ha! Nee, dat zat er niet in, helaas. Daar moet je veertien jaar voor werken en een heel mooie stem hebben. Ik hou wel veel van muziek, ook tangomuziek. Ik kon de tango dansen, maar nu niet meer. Ik ben een keer gevallen en brak mijn heup. De revalidatie heeft me er weer bovenop geholpen, maar ik ben wel een stuk achteruit gegaan.



Wat zie ik trouwens in uw mandje, is dat een fles rosé?

Ja, die heb ik gewonnen bij de bingo net. Zo even aankloppen bij de buurvrouw!

Corrie Hof (77)





Ha, mevrouw Hof! Vertel eens wat u van Feels van Calvin Harris vindt? Zomerhitje, of niet?

Corrie: Ik vind het geweldig. Wat een leuk ritme! Hier zit een goede melodie in, zeg. Ik hou normaal niet zo van dat schreeuwerige, maar hier zou ik zeker op dansen. Ik heb ooit op dansles gezeten, maar dat is al zo’n tijd geleden. Ik dans nog wel samen met mijn partner.

Wat vind u van dat gedreun?

Ik snap dat jongeren het leuk vinden. Veel dancemuziek heeft een goede beat, maar daarmee zijn wij niet grootgebracht. Daar zit gewoon het verschil in. Net zoals rap; de inhoud van sommige liedjes is echt goed.

Wat is uw favoriete rapper?

Ali B.



Bedankt.





Stichting 10,000 HOURS organiseert meerdere keren per jaar vrijwilligersdagen met festivals als Mysteryland, Awakenings en Defqon. Ook een keertje meedoen? Klik dan hier.