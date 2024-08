Bekende Vlamingen laten het achterste van hun tong zien in ‘The Therapist’

Feit: mensen zijn voyeurs. We doen niks liever dan in de hersenpan van een ander wroeten om te achterhalen wat die persoon denkt en voelt. Geen betere geruststelling dan de wetenschap dat een ander net zo hard buist op het leven, en al helemaal als het bekende personen zijn. Als echte altruïsten geven Evi Hanssen, Astrid Coppens en Herman Brusselmans inkijk in hun diepste zielenroerselen.

In de Amerikaanse versie van ‘The Therapist’ deden heel wat bekende koppen het onze BV’s glansrijk voor. Een huilende Katy Perry vertelde over haar zelfmoordgedachten, Slipknot’s Corey Taylor inspireerde met zijn gevecht tegen verslaving en Waka Flocka Flame vertelde met een gladgestreken gezicht over de dood van zijn twee kleine broers in een blank Amerika.

Videos by VICE

De zielenknijper van dienst is Glenn Helberg, een Curaçaos-Nederlandse psychiater en psychotherapeut. Helberg deed Nederland opschrikken na zijn passage in een talkshow waarin hij de presentatrice op zo’n manier confronteerde met geïnstitutionaliseerd racisme dat ze niet anders kon dan mompelen dat ze het zelf ook even niet meer wist.

In de eerste aflevering vertelt Evi Hanssen hoe een moeilijke periode de glans uit haar leven haalde. Astrid Coppens spreekt zich uit over de vechtscheiding met haar ex-man. Zo kan je eindelijk staven wat je eerder uit de roddelpers moest halen tijdens het wachten in de supermarkt. Auteur Herman Brusselmans sluit de reeks af met een openhartig gesprek over zijn angststoornissen en problemen met (verbale) agressie.

Bekijk de trailer van The Therapist hieronder – de eerste aflevering zie je vanaf 5 april, elke donderdag om 20:30 op VICELAND. Voor meer info en clips kan je terecht op de nieuwe website van VICELAND.