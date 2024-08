Bekijk de aflevering ‘Charlottesville: Race and Terror’ van ‘VICE News Tonight’

Afgelopen zaterdag verzamelden honderden witte nationalisten, alt-righters en neonazi’s zich in Charlottesville, in de staat Virginia, voor de ‘Unite the Right’-betoging. Tegen de avond waren er drie mensen overleden – een demonstrant en twee politieagenten. Vele anderen raakten gewond.



Onze Amerikaanse collega Elle Reeve, correspondent voor VICE News Tonight ging mee met de leiders van de witte nationalisten waaronder Christopher Cantwell, Robert Ray, David Duke en Matthew Heimbach, en ook met tegendemonstranten. VICE News Tonight sprak daarnaast inwoners van Charlottesville, leden van de Black Lives Matter-beweging en de politie van Charlottesville .



VICE News Tonight geeft een exclusieve en persoonlijke kijk op gebeurtenissen, met onder andere beelden van de neonaziprotesten in het Emancipation Park van binnenuit gefilmd, en beelden van het toevluchtsoord van Cantwell.

De aflevering van VICE News Tonight is aanstaande zondag te zien op onze tv-zender Viceland.