Kijk naar deze hilarische bitcoin-explainer die door AI is gegenereerd

Als je nog nooit ongevraagd uitleg hebt gekregen over bitcoin of andere cryptocurrencies, kun je jezelf gelukkig prijzen. Zo’n uitleg zit vaak vol obscure termen, zijn overdreven uitleggerig en aan het einde weet je eigenlijk nog steeds niet wat nou een distributed ledger is. Maar wat als ik je vertel dat er een manier is om helemaal niets over Bitcoin te leren, zonder dat je een uur van je leven verliest aan een of andere zelfverklaarde crypto-goeroe?

Op dinsdag bracht Botnik Studios – een groep schrijvers en kunstenaars die creatief in de weer is met machine-learning – een korte bitcoin-explainer uit. Deze explainer werd gegenereerd door tientallen echte bitcoin-explainers in te voeren in een voorspellend toetsenbord. Het toetsenbord werd zo getraind dat het het volgende woord in een zin kon voorspellen door middel van patroonherkenning.

Als je een smartphone hebt, heeft dat ding waarschijnlijk een voorspellend toetsenbord dat zichzelf leert welke woorden je waarschijnlijk gaat typen, op basis van wat je eerder hebt getypt. Hoewel dit in theorie een goed en nuttig idee is, maken voorspellende toetsenborden vaak bizarre suggesties die tot hilarische misverstanden kunnen leiden. En bij de explainer van Botnik Studios is het niet anders.

“Zoals met alles wat met behulp van het voorspellende toetsenbord wordt geschreven, is bewerken het hele idee,” schrijft Jamie Brew in een e-mail. Brew is de mede-oprichter en CEO van Botnik. “De schrijvers kiezen voortdurend woordopties die het toetsenbord levert. Onze piano speelt niet zelf!”

Dit is niet de eerste keer dat Botnik zoiets uitprobeert. De groep heeft ook al vunzige versies van Harry Potter en een script voor de laatste seizoen van Game of Thrones geproduceerd met hun voorspellende toetsenbordapp. Je kunt het zelf proberen met het bronmateriaal op Botniks website – variërend van het Communistisch Manifest tot Beyoncé.

Volgens Brew probeerden de schrijvers van de bitcoin-explainer – waaronder komiek Zack Bornstein en voormalig schrijver van de Colbert Show, Rob Dubbin – verschillende versies van het voorspellende toetsenbord uit op basis van positieve en negatieve artikelen over bitcoin, en bitcoin-advertenties. Het resultaat is een video die gemaakt is met een mengelmoes van informatie uit allerlei verschillende bronnen.

“Om te begrijpen hoe een bitcoin-transactie werkt, kies je een willekeurig getal tussen 1 en 30.000,” wordt in de video gezegd. “Besteed dat geld nu aan Ethereum. Dit staat bekend als het hashen van de code om wat van die bitcoin te krijgen.”

De uitleg wordt vanaf dat punt alleen maar vreemder, maar eerlijk gezegd is de AI-gegenereerde video nog steeds niet de meest onduidelijke uitleg over crypto’s die ik ooit heb gehoord.

