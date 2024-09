Bekijk een uit de hand gelopen wapendeal met aliens in deze korte scifi-film

Cecil Rhodes, de meedogenloze racist en mijnmagnaat die de voormalig apartheidsstaat Rhodesië (het huidige Zambia en Zimbabwe) oprichtte, schijnt ooit naar de sterren te hebben gekeken en gezegd, “Ik zou de planeten annexeren als ik kon.” Hij was een kwaadaardige man met een naar wereldbeeld. Een nieuwe korte scifi-film genaamd Good Business staat stil bij hoe ons eerste contact met aliens zou zijn als we zoals Rhodes blijven denken.

De korte film, geregisseerd door de Ierse Ray Sullivan en gebaseerd op een strip van Canadese kunstenaar Simon Roy, verscheen maandag op Vimeo. Hij is ongeveer vier minuten lang en zeker je tijd waard als je net als ik dol bent op kleine afleidingen en verrassende science fiction.

In de korte film zitten we middenin een wapendeal tussen een paar menselijke commando’s en een buitenaards op een onbekende planeet. De aliens besluiten alle wapens te kopen. Eén van de commando’s legt uit waarom ze überhaupt wapens verkopen aan insectachtige monsters: “Zo krijgen we niet alleen een fraai stukje onroerend goed, maar zorgen we ook dat de aliens elkaar uitmoorden zonder dat wij er iets voor hoeven te doen.”

Dat is dus best wel naar, maar de mensen krijgen bijna meteen wat ze toekomt als de aliens besluiten de commando’s op te blazen en de wapens waarschijnlijk alsnog mee te nemen.

Dat zette me aan het denken, want ik ben momenteel Star Trek: Deep Space Nine aan het kijken. Deze serie legt uitgebreid uit hoe de mensheid het in de 20e en 21e eeuw verneukt heeft door winst boven leven te verkiezen, voordat men zich massaal bekeert tot een soort ruimtecommunisme. De toekomstige mensen uit het Star Trek-universum kunnen maar niet begrijpen hoe de mensheid de boel zo uit de hand heeft laten lopen, of waarom we onze rug toekeerden naar de zwaksten en meest kwetsbaren. De serie is fantastisch, want je kunt je door ‘m te kijken inbeelden dat de ellende en dwang van het moderne kapitalisme tot een ver verleden behoren. De mens kan lekker in vrede het verre universum verkennen.

Maar door Good Business, begon ik te denken: Jezus, wat als we nooit over deze bullshit heen komen?