Bekijk hier de derde en laatste aflevering van Noisey Brussel

In de derde en laatste aflevering van onze documentaire Noisey Brussel volgen we de onbekende wereldster TiiwTiiw. Waarschijnlijk zegt deze naam jullie niets, en dat is exemplarisch voor het leven van een Marokkaanse artiest in onze hoofdstad. Op basis van youtubeviews en wereldwijde bekendheid ligt hij mijlenver voor op iedereen die we hebben gevolgd, maar toch krijgt hij in zijn eigen stad lang niet zoveel erkenning als Damso. In Marokko en Algerije is TiiwTiiw een idool, maar de mainstream media kijken niet naar hem om.

Hij leidde ons in 2016 rond in een afgelegen studiocomplex, bestaande uit eindeloze gangetjes, en vertelde daar en bij zijn kapper over zijn leven als een artiest. Een enorme popster in de Marokkaanse gemeenschap, maar niet relevant genoeg geacht door ons eigen Belgische publiek.



Bekijk het hieronder.