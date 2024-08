Bekijk hier nu alvast de leukste filmpjes van Koningsdag 2018

Koningsdag is de allerleukste dag van het jaar – je mag drinken, je mag je oude troep verkopen, je mag oude troep van andere mensen kopen om de ruimte in je huis die vrij is gekomen doordat jij je oude troep hebt verkocht weer op te vullen en je mag lekker he-le-maal naar de ratsmodee gaan, hoe hard je je ook had voorgenomen om het dit jaar écht een keertje rustig aan te gaan doen.

En als je zaterdag wakker wordt, met een gevoel alsof twaalf nijlpaarden met een voorliefde voor hardstyle een after houden in je hoofd, is de pret nog steeds niet afgelopen. De dag na Koningsdag is namelijk de dag waarop het internet wordt overspoeld met video’s van mensen die zich nog veel dommer hebben gedragen dan jij. Dat is een uitstekende manier om een klein beetje van je kater bij te komen, maar waarom zou je wachten tot zaterdag met het bekijken van al die video’s?

Om vast in de stemming te komen – en om erachter te komen wat je vooral niet moet doen om komend weekend met je bek op Dumpert te staan – zijn hier alvast alle video’s die je na koningsdag op het web gaat vinden.

Het ongemakkelijke moment met de Koning

Stel je even voor dat je jarig bent, en dat je als beloning voor het feit dat je weer een jaar hebt overleefd, met je hele familie een voettocht moet maken door een willekeurige plek in een willekeurige provincie, waar de lokale bevolking een stel kunstjes voor je opvoert, terwijl je eigenlijk veel meer zin had om met je blote voeten in een opblaasbadje een krat bier leeg te trekken. Maar dat je wel moet doen alsof je het allemaal héél erg leuk vindt. Klinkt niet echt aantrekkelijk, maar dit is het lot van de koning. Kut voor hem, maar ook weer niet echt, want de rest van het jaar mag hij in paleizen wonen, thee drinken met president Xi Jinping van China, en andere dingen waar ik alleen van kan dromen. Leuk voor ons, want het levert elk jaar weer heerlijk pijnlijke televisie op, met altijd dat ene allerongemakkelijkste filmpje ooit. We zijn erg benieuwd wat Groningen voor de majesteit in petto heeft, en als het meevalt is er altijd nog genoeg archiefmateriaal.

De dronken debiel

Op Koningsdag is iedereen dronken, maar sommigen zijn meer dronken dan anderen. Er is altijd het topje van de alcoholberg van mensen die het te ver pushen en geen idee meer hebben waar hun hoofd zit, en of ze ooit een hoofd hebben gehad, en met hun blote pik in een paal klimmen, of een kickboxgevecht met een politieagent aangaan, of op een podium klimmen en al vallend de complete geluidsinstallatie naar beneden trekken. Helaas voor al deze dronken smurfen (en gelukkig voor alle andere mensen) is er haast altijd wel iemand in de buurt die dit even filmt.

Het pelotonnetje rennende ME’ers

Koningsdag is over het algemeen een heel gezellig feest, maar er is altijd een kantelpuntje, een moment op de dag waarop de drank z’n tol eist en mensen gekke dingen gaan doen die een grimmiger karakter hebben dan “Hè kijk mij eens extravagant doen met mijn oranje boa op een boot terwijl ik maandag gewoon weer onder een systeemplafond in het callcenter zit.” Stipt rond de klok van zeven is het altijd wel ergens matten geblazen, en in de grote steden is er dan altijd wel een peloton ME’ers bereid om dat gevecht onfeestelijk uiteen te knuppelen. Dat levert dan weer boeiende beelden op, met een uitstekende soundtrack van blaffende honden en brekend glas.

Hoge nood

Als je twaalf Aperol Spritz hebt gedronken komt er een moment waarop je blaas zegt: “ho eens even, ik heb ook een dagje vrij.” Als een half miljoen blazen dat tegelijk roepen, kun je plaskruizen en dixi’s neerzetten wat je wil, maar is er gewoon altijd teveel plas.

Dat resulteert dan weer in genoeg wildplassers om de donkere hoekjes en steegjes van elke stad in Nederland te veranderen in gele meurpoelen des doods, die als het zonnetje even schijnt opdrogen tot van die zoutvlaktes waarvoor mensen normaal gesproken twaalf uur in het vliegtuig naar Bolivia zitten. Ook resulteert het elk jaar weer in onder andere video’s van meisjes die gehurkt tussen twee auto’s zitten te pissen, waarbij er altijd nét een boot vol bronstige mannen zonder shirts langs vaart. Ook andersom komt ieder jaar vaak voor – mensen die net even snel van een boot proberen af te pissen maar gevangen worden door de lens van een telefoon.

Een timelapse- of dronevideo van de Amsterdamse grachten.

Tegen de makers van deze video’s zou ik willen zeggen: bespaar jezelf de moeite en ga lekker van je vrije dag genieten. Dit is namelijk de enige video in het rijtje die létterlijk elk jaar hetzelfde is. En we geloven het zo langzamerhand ook wel met die mooie video’s van je. Ze zijn namelijk hartstikke saai. Hetzelfde geldt trouwens ook voor timelapse- of dronevideo’s als het weer eens heeft gesneeuwd of gevroren, maar daar hebben we voorlopig hopelijk even geen last van.

De onbeheerste drift

Feest maakt iets los in de mensen. Een drankje, misschien een pilletje, als het mee zit een bakkie zon en overal mensen met hun aantrekkelijke lijven. Het kan zomaar gebeuren dat je daar opeens helemaal geil van wordt. Verstandige mensen weten dat ze hun verlangens dan even moeten beheersen tot ze thuis zijn – je kunt je ook even snel aftrekken in een dixi maar ik zou zeer veel respect voor je hebben als je omringd door de geur en de aanblik van rottende uitwerpselen een stijve weet te krijgen. Er zijn ook mensen die alle driften lekker de vrije loop laten (het is toch feest?).

Normaal ben ik de eerste om mensen die turbogênante dingen doen die op film zijn vastgelegd in bescherming te nemen, maar hey, als jij op Koningsdag in een amper beschut hoekje van een stad gaat staan neuken, bestaat er natuurlijk op zich de kans dat een of andere domme droeftoeter (die ongetwijfeld een hoop minder neukt dan jij) het gaat lopen filmen, en met extra pech nog op internet gooit ook. Toch duiken dit soort beelden elk jaar weer op. Pas dus op met neuken jongens! En maak er wat van!

(Als je hoopte hier een video van neukende mensen op koningsdag te zien – goorlap die je bent – dan heb je lekker pech. Maar als je het écht wilt zien, dan kan dat hier.)