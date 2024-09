Bekijk hier onze nieuwe docu ‘Koning van de Jeugdzorg’

In Nederland zijn op dit moment zo’n 44 duizend kinderen uit huis geplaatst, vanwege mishandeling, vechtscheidingen, verwaarlozing, en andere verrotte thuissituaties. Een steeds groter deel daarvan belandt in zogenaamde gezinshuizen – een kleinschalige vorm van opvang waarbij gemiddeld drie tot zes uithuisgeplaatste kinderen bij een gastgezin wonen.



In deze aflevering van VICE Profiles volgen we Michell Requena, die op een nogal ongebruikelijke manier een gezinshuis runt. Michell is een imponerend figuur, die net zo makkelijk met de kinderen over hun Zanotti’s praat als over hun gedragsproblemen op school. Samen met zijn vrouw vangt hij in totaal rond de twintig kinderen op, die slapen, eten, huiswerk maken, en spelen in hun huizen. Doordat ze zoveel kinderen tegelijk opvangen, kon Michell stoppen met zijn werk bij de jeugdgevangenis en van het gezinshuis een soort vakantiedorp maken, met drie panden, een enorme woonkamer met dito flatscreen, en een voetbalveld ter waarde van tienduizend euro in de achtertuin.



In deze video volgen we Michell Requena om een beeld te krijgen van het leven van deze koning van de jeugdzorg, en de kinderen die hij opvangt.

Meer docu’s van VICE vind je op video.vice.com.