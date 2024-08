Bekijk hier onze nieuwe docu over Greta Thunberg en de klimaatprotesten

Op haar vijftiende begreep Greta Thunberg dat onze planeet aan het sterven is, en dus besloot ze er iets tegen te doen. In augustus 2018 spijbelde de Zweedse een dag van school om in haar eentje voor het klimaat te demonstreren bij het Zweedse parlement. Greta deed dit elke vrijdag opnieuw, en dat werd opgemerkt door steeds meer mensen – niet alleen in haar eigen land, maar in heel Europa.



Haar actie leidde tot een sneeuwbaleffect. Het duurde niet lang voordat Fridays for Future werd opgericht: een wereldwijde klimaatbeweging die door jongeren wordt geleid, geïnspireerd op Greta Thunberg. Honderdduizenden scholieren van over de hele wereld hebben sindsdien op vrijdagen gespijbeld om te demonstreren, in de hoop regeringen te laten inzien dat het echt een prima idee is om onze planeet van massale uitsterving te redden.

Hoewel het een internationale beweging is, volgt elk land zijn eigen weg. Er zijn lokale leiders, die hun regeringen allemaal op hun eigen manier tot actie aansporen. Maar een opvallende overeenkomst is dat de klimaatbewegingen vooral worden geleid door jonge vrouwen. Greta doet dat in Zweden, en de 22-jarige Luisa Neubauer in Duitsland, waar de demonstraties zich inmiddels hebben verspreid naar ongeveer 186 steden. In België is de 17-jarige Anuna De Wever het gezicht van de Youth for Climate-beweging, die in een paar weken tijd hun demonstraties van 7.000 tot 35.000 mensen heeft zien groeien. En in het Verenigd Koninkrijk was de 17-jarige Anna Taylor medeoprichter van het Student Climate Network, de groep die de belangrijkste demonstraties heeft georganiseerd.

Dat er zoveel jonge vrouwen aan het hoofd staan van deze wereldwijde, toekomstgerichte beweging, is een van de belangrijkste dingen die zijn voortgekomen uit Fridays for Future – naast natuurlijk het feit dat er zoveel demonstranten op de been zijn gebracht. Voor Make the World Greta Again, de nieuwe documentaire van VICE, besloten we dan ook om Greta en de klimaatleiders te volgen in de aanloop naar de grootste klimaatdemonstratie in de geschiedenis, waarbij 1,6 miljoen scholieren in meer dan 125 landen de straten op gingen.

We leerden hoe de jonge vrouwen vanuit verschillende landen hun acties coördineerden, en hoe ze omgingen met neerbuigende politici die zich meer lijken te bekommeren om lege klaslokalen dan de planeet waarop we leven. We zagen ook hoe deze slimme vrouwen, die niet bang zijn om hun mening te uiten, moeten omgaan met alle shit die ze naar hun hoofd geslingerd krijgen. “Er zijn veel mensen die al hun tijd besteden aan het verspreiden van geruchten en leugens, en feitelijke informatie achterwege laten,” vertelt Greta bijvoorbeeld.

“Niemand kan je voorbereiden op alle haat die je krijgt,” zegt Luisa. “Een iemand had alle foto’s van mijn instagramaccount op Twitter gezet en mijn CO2-voetafdruk berekend, omdat ik vroeger weleens met het vliegtuig heb gevlogen. Maar het klopte totaal niet. Je voelt je eigenlijk een beetje naakt, omdat je weet dat mensen dingen over je proberen te vinden die verder helemaal niet kloppen – maar je kunt er niets tegen doen.”

Luisa doet haar best om deze haat zoveel mogelijk aan de kant te schuiven, omdat ze zich dan beter kan richten op waar het echt om draait. “Ik heb al snel geleerd dat sommige mensen me nu eenmaal niet mogen – wat ik ook zeg, zij haten het,” zegt ze. “Ze beschuldigen me ervan dat ik dit alleen maar doe om meer volgers op Twitter te krijgen. Ik heb geaccepteerd dat ik die mensen nooit zal kunnen bereiken, en dat maakt het makkelijker om me op de belangrijke dingen te focussen.”

Anuna vertelt dat de haat die ze krijgt vaak veel verder gaat dan alleen wat trollen. “Ik krijg online veel doodsbedreigingen, en berichtjes van mensen die zeggen dat ze me gaan verkrachten en zo – het is echt heel erg. Het is zo triest dat mensen iets proberen te vinden om op te haten, omdat ze hun ogen niet willen openen voor wat we daadwerkelijk aan het doen zijn.”

Ondanks alle haat blijven Greta, Anuna en Luisa opmerkelijk positief. “Het is ergens ook een goed teken dat mensen ons als bedreiging zien,” zegt Greta. “Ik denk dat het betekent dat er iets aan het veranderen is.”

Bekijk de video hierboven.