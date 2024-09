Bekijk hier onze tien beste fotoseries van 2016

Nu het einde van het jaar in zicht is, is het hoog tijd voor een lijstje van de fraaiste fotoseries die we dit jaar voor jullie netvliezen hebben geregeld. Van de bizarre wereld van bruin geschminkte bodybuilders en de prachtige spanning tussen nietige mensjes en grootse natuur, tot Mexicaanse cowboys en de mooiste zwart-witfoto’s van Amsterdam. Fotoredacteur Raymond van Mil stelde een lijstje samen van de tien series die je gezien moet hebben.

Klik op de titel om de hele serie te zien.

Al zes mensen uit de arme visserswijk Bukom, in Ghana, werden wereldkampioen boksen. Fotograaf Karijn Kakebeeke ging erheen om te kijken hoe dat kan.

Arjan zocht oude foto’s van feestneuzen en fuifnummers bij elkaar, en verzon daarbij het levensverhaal van de allereerste partyfotograaf Pep Jansen.



Eye love you van Ed van der Elsken is een van de mooiste Nederlandse fotoboeken ooit. Het werd dit jaar opnieuw uitgebracht; wij mochten vast een selectie publiceren.

Fotograaf Naiko ging naar een bodybuildingwedstrijd in de Ahoy om de glimmende spierbonken en afgetrainde bikinilijven vast te leggen.



Een zonnige fotoserie van piepkleine mensjes, zonnend en drijvend in imponerende kustlandschappen.



Catharina Gerritsen maakte in Mexico een serie over de ijdele Mexicaanse cowboys, die er nog precies zo uitzien als een halve eeuw geleden.



Bier, braadworsten, en heel veel onversneden Nijmeegse gezelligheid.



Chris maakt tekeningen van de pikkenfoto’s die mannen hem via Grindr sturen. Daarna stuurt hij de tekeningen terug naar de bezitter van de betreffende pik.



Maarten van der Kamp loopt elke dag uren te struinen over straat, op zoek naar de momenten van schoonheid, humor of ongemakkelijkheid die om een foto vragen.



Foto’s van de hoerenlopers, sjacheraars, zwervers, prostituees, en toeristen die in de jaren negentig de Wallen onveilig maakten.