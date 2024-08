Bekijk hier onze volledige documentaire Noisey Brussel

De afgelopen drie weken heb je hier kunnen kijken naar het resultaat van onze reis door Brussel. In 2016 volgden we de meest veelbelovende raptalenten van onze hoofdstad, om door hun ogen te zien wat de gevolgen zijn van de enorme verdeeldheid die er heerst, zeker na de aanslagen en aanhoudende terreurdreiging. In wijken waar een enorme sociale ongelijkheid heerst vertellen de artiesten die wél een positief uithangbord van de stad zijn – Damso, Hamza, Roméo Elvis en vele anderen – hun verhaal.

Kijk de volledige documentaire hieronder.