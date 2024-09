Kijk hoe meer dan 100 mensen een vliegtuig proberen te stoppen in GTA V

Het is niet niet echt handig om op de landingsbaan van het vliegveld te gaan hangen, maar dat is precies wat honderden inwoners van het fictieve San Andreas deden. Naar de godshand van YouTuber Rz Editz (RZED) werden mensen aan de baan genageld – voor de wetenschap. De grappenmaker houdt van experimenteren in de game en bouwt steeds gekkere scenarios in de makkelijk aanpasbare wereld.

In zijn nieuwe video test RZED bijvoorbeeld hoe groot een groep mensen nou precies moet zijn om een 747 te stoppen. Misschien komt het omdat ik iets te veel nieuws lees de laatste tijd, maar ik heb het gevoel dat het vliegtuig een soort grote metafoor kan zijn voor 2016. Wij zijn de mensen die daar op de landingsbaan staan, slap en hulpeloos. We proberen tevergeefs grote sociopolitieke krachten tegen te werken terwijl de onverbiddelijke tijdsmars over ons heenwalst.

Ik zal alvast even melden dat een aantal pogingen niet succesvol eindigden voor de mensen op de grond.

Als je dit experiment leuk vindt en je graag meer GTA karakters onnodig gepijnigd ziet worden, zou je naar RZED’s andere afleveringen in de serie kunnen kijken. Bijvoorbeeld die waarbij RZED met meer dan 100 mensen een trein probeert te stoppen.

Of neem gewoon even pauze van het internet. Ga eens wandelen of lees een boek ofzo.