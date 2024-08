Bekijk onze docu over het familieleven van Brusselse LGBTQIA+-personen

‘Colours of the Rainbow: We Are Family’, is een nieuwe docu die we maakten in samenwerking met BOZAR en equal.brussels. Die titel komt je misschien niet helemaal onbekend voor, want equal.brussels en BOZAR vieren al sinds 2017 de internationale dag tegen homo- en transfobie met een ‘Colours of the Rainbow’-event. Dit jaar zou de focus van het event liggen op het familieleven van LGBTQIA+-personen uit het Brusselse, maar zoals zovele dingen, moest dat evenement wijken voor Corona. Samen vroegen ze ons om hun thema in de plaats daarvan in een docufilm te gieten, een kans die we niet lieten liggen.

Voor deze docu nodigden we enkele interessante figuren uit de Brusselse LGBTQIA+-communities uit om hun verhalen te delen. Zo komt het dat Jessica Gysel, Fabien Gaudry, Jaouad Alloul, Rachael Moore, Joëlle / Eclipse, Jhaya Caupenne en Nick Arnaud Giriyuja op 10 en 11 november naar een verlaten BOZAR afzakten voor een coronaveilige shoot. Ze deelden, aan de hand van fotomateriaal, herinneringen aan hun eigen jeugd, en vertelden hoe ze hun huidige families vormden — regenboog- of gekozen.

Videos by VICE

Naast deze interviews wilden we ook wel eens weten hoe Brusselaars die zich niet noodzakelijk als queer identificeren, denken over familie anno 2020. Daarom belden we een aantal van hen op. Hun getuigenissen werden via audiofragmenten met de getuigenissen van bovenstaande geïnterviewden verweven, om zo de verschillen aan het licht te brengen. Uit die interviews bleken er vooral veel raakvlakken te zijn tussen het ‘mainstream’ en regenboog-familieleven.

De docu bespreekt onder andere hoe het is om als queer persoon op te groeien in een gezin dat je niet noodzakelijk helemaal aanvaardt of begrijpt. Zanger en theatermaker Jaouad Alloul, vertelt onder andere hoe zijn coming out met veel liefde onthaald werd, tot zijn ouders zich zorgen begonnen te maken over wat anderen wel niet zouden denken. Nick Arnaud, een LGBT-vluchteling die pas hun eigen opvanghuis aan het aankopen is, vertellen hoe ze vanuit Burundi naar Oeganda vluchtten, omdat hun ouders hen niet konden beschermen tegen geweld. Het is iets waar ook Fabien Gaudry op een manier mee worstelt: hij en zijn man zijn heel open tegen hun twee kinderen over hun afkomst, maar de buitenwereld staat lang niet altijd open voor hun regenboogfamilie.

In een tweede deel vertelt drag king Éclipse, die in het dagelijkse leven Joëlle heet, hoe de drag scene en haar persona als drag king haar toelieten om zichzelf en haar gender te verkennen en uit te drukken. Ook Jhaya vond een familie in een bepaalde community: de ballroom scene. In de ballroom ontmoetten zij mensen met vergelijkbare ervaringen, waardoor ze hun authentieke zelf eindelijk vrij durfden te laten.

Rachael Moore is medeoprichter van Rainbow Nation, een organisatie die zich inzet voor queer personen van kleur, en hen de kans geeft om samen te praten over ervaringen met racisme. Er is volgens haar namelijk nog veel werk aan de winkel, als we binnen de LGBTQIA+-families echt open willen staan voor iedereen. De LGBTQIA+-gemeenschappen staan niet los van de mainstream samenleving: ook in deze communities moeten racisme, lesbofobie, transfobie en meer aangepakt worden. Jessica Gysel probeert met Mothers & Daughters precies zo’n open familie te creëren voor lesbiennes, trans personen en anderen die nog te vaak als onwelkom behandeld worden in de meer traditionele gay bars.

Alle geïnterviewden hebben hun eigen unieke verhalen, maar toch is er een gemene deler, want allemaal zijn ze ervan overtuigd dat het belangrijk is om om je te omringen met mensen bij wie je je authentieke zelf kan zijn. Als we zo’n familie willen creëren, waarin echt alle LGBTQIA+-personen aanvaard worden, moeten er nog veel eerlijke gesprekken gevoerd worden, maar de beloning is een gemeenschap waarin iedereen zijn uniek-zijn oprecht mag vieren.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.