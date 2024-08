Bekijk onze nieuwe docu over de toekomst van tweebenige looprobots

Robots komen in allerlei vormen en maten die allemaal verschillende taken uitvoeren. Ze vliegen soms al rond om onze pakketjes te bezorgen, ze rijden al rond in fabrieken, en ze zitten soms al verstopt in onze auto’s. Als deze machines steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven worden, wordt het steeds belangrijker om te kijken hoe ze omgaan met onze fysieke wereld.

Begin november ging Motherboard langs bij een robot-startup in Oregon in de Verenigde Staten die er van overtuigd is dat benen de toekomst zijn. En dan niet van die enge insectenpoten, maar gewoon twee benen, zoals jij en ik ze hebben. Agility Robotics komt voort uit de universiteit van Oregon en is het eerste bedrijf dat een tweebenige robot op de markt brengt. De oprichters vertelden ons dat dat de robot die Cassie heet door haar twee benen met bijna elk terrein om kan gaan en trappen zouden ook geen probleem zijn voor haar.

Volgens Agility Robotics kunnen de tweebenige robots overal ingezet worden: van het bezorgen van pakketjes tot het verzorgen van ouderen.

We gingen langs bij het hoofdkantoor van Agility Robotics om te praten met de twee oprichters, Jonathan Hurst en Mikhail Jones over wat de volgende stap is voor tweebenige robots. We gingen langs in het robotlab van de universiteit van Oregon waar alles begon en namen een kijkje waar de robots worden gebouwd.

We gingen ook op bezoek bij Jessy Grizzle die samen met zijn team aan de universiteit van Michigan de grenzen verlegt van wat Cassie kan. Zo hebben ze al een paar “computerogen” aan de tweebenige robot bevestigd.

Voor deze pioneers is een robot bouwen die als een mens loopt een van de allergrootste uitdaging en iets wat mogelijk de wereld kan veranderen.