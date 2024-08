Beklemmende foto’s van Amerikanen die in aliens geloven

Sara Galbiati, Peter Helles Eriksen en Tobias Selnaes Markussen uit Kopenhagen reisden voor hun nieuwe boek Phenomena naar het zuidwesten van de Verenigde Staten af, het epicentrum van buitenaardse ontmoetingen. Tijdens hun route kwamen ze langs vreemde plekken als Area 51 [in Nevada], Sedona [in Arizona], Rachel [in Nevada] en Roswell [in New Mexico], waar ze mensen interviewden die naar eigen zeggen aliens hebben gezien, of in ruimtewezens geloven. “Ik ben 25 jaar geleden twee keer ontvoerd door aliens,” zei een man die het liefst anoniem wilde blijven. “De eerste keer plaatsten ze een implantaat achter mijn oor, en de tweede keer – zes maanden later – werd dat implantaat weer weggehaald.” Andere mensen die in het boek voorkomen zijn onder andere Charlie Hall, die ervan overtuigd is dat hij twee jaar lang in een gemeenschap van lange, witte aliens geleefd heeft. Ook John Lear, een voormalig CIA-piloot, gelooft heilig in samenzweringstheorieën en Miesha Johnston weet zeker dat ze dertien hybride wezens – half mens en half alien – heeft gebaard in de ruimte.

De verhalen van de mensen in het boek zijn bizar, maar zijn door de fotografen op een heel zorgvuldige manier neergezet. Er worden geen vraagtekens bij hun overtuigingen gezet en de portretten laten hen van hun zachtste kant zien. “Jarenlang werden deze mensen belachelijk gemaakt. Met ons project wilden we deze mensen het voordeel van de twijfel geven,” vertelt Peter, “want stel nu dat ze gelijk hebben?” Het prachtige boek, ontworpen door Ironflag Studio en uitgegeven door André Frère Éditions bevat, naast de eerder genoemde portretfoto’s, zachte, droomachtige beelden van ufo’s en bewijsmateriaal [zoals een koffer met daarin stukken metaal, die werd gevonden op een locatie in Roswell waar in 1947 een ufo zou zijn neergestort. “Het is geen propaganda voor welke partij dan ook,” vertelt Sara. “Ons boek is het resultaat van een onderzoek naar het belang van menselijk geloof. Mensen zijn altijd op zoek naar een doel in het leven, en met dit uitgebreide onderzoek en de verzamelde data proberen we daar wat inzichten in te geven.”

Videos by VICE

Waar kwam het idee voor dit project vandaan? Waarom wilden jullie mensen vastleggen die in aanraking zijn gekomen met aliens?

Wij drieën werkten de afgelopen vijf jaar apart van elkaar, allemaal als freelance fotografen. We deelden een studio met z’n allen, maar we vonden het allemaal jammer dat we geen onderdeel uitmaakten van een groter geheel. We begonnen het over een potentiële samenwerking te hebben, en toen opperde iemand dat we mythes rondom ufo’s en buitenaardse wezens zouden kunnen proberen vast te leggen. Daarvoor moesten we plekken en mensen gaan fotograferen die hiermee te maken hadden. We kwamen erachter dat we allemaal gefascineerd waren door het onderwerp en we vonden het stuk voor stuk een leuke uitdaging om als documentaire-fotografen een poging te wagen een paranormale ervaring vast te leggen. Het idee was om verschillende onderdelen samen te brengen, zodat we verbanden konden gaan leggen.

Hoe hebben jullie de mensen die jullie gefotografeerd hebben opgespoord? Wilden ze wel hun verhalen vertellen, of moesten jullie hen daar echt van overtuigen?

We hebben veel onderzoek gedaan en via internetfora over ufo’s kwamen we mensen op het spoor. Verder ontmoetten we mensen via apps als Meetup, via Facebook en tijdens een ufo-bijeenkomst. Zij brachten ons weer in contact met anderen binnen hun gemeenschap. We werden met open armen ontvangen in hun wereld, en vaak wilden ze ons graag voorstellen aan belangrijke figuren. Alle mensen die we ontmoetten waren heel open en vonden het leuk om hun vertalen aan ons te vertellen. We denken dat ze doorhadden dat we oprecht geïnteresseerd en niet bevooroordeeld waren. Ze vertelden hun verhaal, zonder dat wij verder vragen moesten stellen. Het leven en verschillende geloven komen in allerlei soorten en maten, dus waarom zouden we deze mensen niet het voordeel van de twijfel geven?

Wat verraste jullie het meeste aan de mensen die jullie ontmoetten?

Hoe uitgesproken deze mensen waren. Als we dit project hadden willen verwezenlijken in Denemarken of Europa, zou het lang niet zo’n uitgebreid verhaal zijn geworden. Het is hier een beetje taboe. Je deelt je paranormale ervaringen doorgaans niet met andere mensen, omdat je bang bent dat ze je zullen veroordelen.

Welk persoon is jullie het meest bijgebleven?

Er is niet één persoon die ons het meest is bijgebleven. We denken dat het eerder de combinatie is van mensen, met de verschillende verhalen en benaderingen die ze hadden. Dat maakt het interessant. Onze eerste ontmoeting was wel heel erg bijzonder. Het was onze eerste ervaring met extreem ‘gelovigen’, en dat was best een overweldigende ervaring. Tijdens die sessie keken we elkaar aan en we dachten precies hetzelfde: we hebben hier echt iets verbazingwekkends te pakken. Onze eerste ontmoeting was in Las Vegas, in het huis van Miesha Johnston. Miesha organiseert therapeutische vergaderingen in haar huis met een groep mensen, die Star Family Contactee Groups heet. Ze geloven dat ze ontvoerd zijn geweest door aliens, of dat ze contact hebben gehad met buitenaardse wezens. Miesha zelf vertelde dat ze onderdeel had uitgemaakt van een hybride programma, en dat ze 13 hybride kinderen gebaard had in de ruimte. Alle mensen die deelnemen aan de vergaderingen zijn gewone mensen, van alle leeftijden. Ze vertelden op een kalme, rationele en natuurlijke manier over hun ervaringen. Dat maakte het nog fascinerender, surrealistischer en interessanter dan het in eerste instantie al was.

Waarom is het buitenaardse leven zo belangrijk voor sommige mensen? Wat maakt het onderwerp zo fascinerend? De fascinatie is simpel – des te meer we te weten komen over het universum, des te meer we erachter komen dat we de complete waarheid nog niet in pacht hebben. We hebben nu ongeveer vijf procent van het universum ontdekt, en van de resterende 95 procent hebben we nog totaal geen kennis. De kans is dus groot dat er buiten de aarde nog meer leven is, en misschien zelfs andere intelligente wezens. We weten het simpelweg gewoon niet… Maar als je inderdaad gelooft in ander intelligent leven, leidt dat tot heel wat interessant vragen. Zouden de aliens al van ons bestaan weten? Weten onze politieke leiders van het bestaan van aliens af? Zouden aliens ervoor zorgen dat religie uiteindelijk niet meer zal bestaan? Zouden mensen het kunnen vinden met intelligente, buitenaardse wezens? En andersom? Met ieder antwoord komen er weer meer vragen bij. Mochten er inderdaad buitenaardse wezens bestaan, dan zou dat een enorme impact op ons leven hebben.

En, geloven jullie na dit project ook in buitenaardse wezens?

Dat is moeilijk te zeggen, omdat er uit die vraag nog zoveel meer vragen vloeien. Geloven we dat er meer leven is in het universum? Ja, daar geloven wij in ieder geval in. Geloven we dat ufo’s zo nu en dan bezoekjes brengen aan onze aarde? Misschien, dat weten we gewoon niet. We hebben zelf geen paranormale ervaringen gehad, maar we geloven wel dat de mensen die wij ontmoet hebben iets buitengewoons hebben meegemaakt. We zijn nieuwsgierig en we staan in ieder geval open voor een scenario waarin er inderdaad dingen zijn waar wij niet meteen een verklaring voor hebben.