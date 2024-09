Bel ons om kans te maken op gastenlijstplekken voor het lanceringsfeest van VICELAND

Op 1 maart lanceren we onze eigen televisiezender VICELAND. We hebben daar turboveel zin in, en daarom geven we voor deze speciale gelegenheid een feest. Op 23 februari nodigen we onze vrienden uit in Amsterdam voor het lanceringsfeest van VICELAND, en omdat ook jij onze vriend bent, kun je daar bij zijn. Daar hoef je ons alleen maar even voor te bellen.

Een goed feest vraagt uiteraard om een dikke line-up. Daarom hebben we Eclair Fifi, Wilde Westen, Cinnaman, Yung Internet én Lion Kojo gevraagd om langs te komen. En dat doen ze!

Het enige dat je hoeft te doen is bellen naar 0800-2345667 en op de voicemail uitleggen waarom jouw naam echt op de gastenlijst moet voor het VICELAND-lanceringsfeest. Laat ook even je voor- en achternaam achter, zodat we weten wie je bent, en je kunnen laten weten of je een van de gelukkigen bent. We zien je daar!