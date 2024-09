Beland in een vervreemdende overval in deze nieuwe video van Jeff Solo

Een klein meisje slaat haar knuffelbeer kapot en belandt vervolgens in een soort bizarre overval, maar dan wel met een gestileerd soort humor en verslavende kipsaté: het is nogal wat, in de nieuwe clip van de Rotterdamse held Jeff Solo die we je voor het eerst mogen laten zien.

Het al even fonkelnieuwe liedje Love&Hate is precies wat je van Jeff wil horen: sexy Chicago house zonder opsmuk, maar wel met zwoele fluistervocals die je om liefde smeken.

THUMP: Hoi Jeff! Ik moest wel lachen om de video, maar vond hem tegelijkertijd ook een beetje duister en surrealistisch.

Jeff Solo: Ja hè? Ik heb Desirée en Sven van Cry Havoc de vrije hand gegeven. Wat ik erin zie? Dat er heel veel dingen om dat meisje heen gebeuren die eigenlijk niet in de haak zijn. Zij geeft daar haar eigen twist aan, waardoor ze het kan verwerken. Mensen zijn aan het zoenen, er wordt een inbraak gepleegd, maar zij weet het te zien met een roze gloed eroverheen, waardoor het acceptabel en dragelijk wordt.

Hoe heb je de track gemaakt?

Alweer een jaar geleden eigenlijk, in een middagje. Het begon als een laidback track, maar toen ik die Chicago-achtige baslijn erin verwerkte, viel alles op zijn plek. De zangeressen Hollywood & Vine zijn goede vriendinnen van me, die de voorliefde voor Chicago met me delen. Ze zijn langsgekomen, we hebben wijn gedronken en hem letterlijk in mijn slaapkamer opgenomen. De ene zat op mijn stoel, de ander op mijn bed, en ze hadden meteen de melodie die je nu hoort.

En die tekst? I want you to feel me, hate me, love me, die drie liggen dichter bij elkaar dan je zou zeggen?

Precies! Het gaat erover dat liefde en haat heel erg op elkaar lijken. Je kunt iemand begeren, maar er is tegelijkertijd een hele dunne lijn dat je diegene wel kunt vermoorden. Spreekwoordelijk, dan.