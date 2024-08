Belangrijke mededeling: iPhone-apps kunnen ongemerkt foto’s van je maken

Elke keer als je een iPhone-app toestemming tot jouw camera geeft, kan de app ongemerkt foto’s en video’s van je maken zolang die app op de voorgrond draait, zo berichtte een beveiligingsexpert eerder vandaag.

Felix Krause, die onlangs waarschuwde voor onveilige wachtwoord-popups op de iPhone, schreef een blog als een soort publiek noodsignaal voor iPhone-gebruikers. Het is geen bug. Dit hoort in het design van de telefoon.

Videos by VICE

Dat betekent dat als je niet kunt zien dat de camera “open” is op het scherm, er nog steeds foto’s van je gemaakt kunnen worden. Het is niet bekend welke app’s dat op dit moment kunnen, maar Krause heeft een test-app gemaakt als bewijs dat het kan.

Dit is de reden dat bepaalde “spionage”-apps zoals Stealth Cam en Easy Calc – Camera Eye kunnen bestaan. Maar zelfs als is dit al bekend is onder iPhone-nerds en iOS-ontwikkelaars, is het nuttig om te weten dat elke app dus mogelijk een foto van je zou kunnen maken.

“Het is iets waar de meeste mensen niets van weten,” zegt Krause tegen Motherboard in een chatgesprek via Twitter. Krause werkt op dit moment bij Google, maar voerde dit onderzoek in zijn eigen tijd uit.





Wat nog erger is, is dat in tegenstelling tot Mac-computers die een groen lampje laten zien als de camera aanstaat, de iPhone geen mechanisme heeft om de gebruiker te laten weten dat de camera aanstaat.

“Je kunt de volledige toegang krijgen zonder dat de gebruiker dat weet,” vertelt Krause me.

Om de functie te testen heeft Krause een app ontwikkeld, de zogenoemde “watch.user”-app, die hij met mij heeft gedeeld. Ik installeerde de app op mijn iPhone, en hij bevestigde dat hij inderdaad foto’s van mij kon maken terwijl ik gewoon door mijn telefoon zat te scrollen. Er werd zelfs verbogen gezichtsherkenningssoftware gerund.

De app van Krause uploadt geen foto’s, maar er is niets dat andere apps stopt om dat wel te doen zonder dat jij het doorhebt.

Nogmaals: dit is geen bug, of iets waar je op dit moment al vreselijk van wakker moet liggen. Maar het is goed om te weten hoeveel bevoegdheden je een app geeft als je toegang verschaft tot je camera.

Apple heeft niet meteen gereageerd op onze mails.