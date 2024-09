Beleef wereldberoemde schilderijen in geuren, maar zonder kleuren

Als je deze dagen in het Stedelijk Museum in Amsterdam bent, loop je het risico dat je een zaal vol witte doeken binnenwandelt. Visueel is dat misschien niet zo uitdagend, maar toch moet je echt even wat dichter bij de doeken gaan staan. Het zijn namelijk allemaal geurkunstwerken die gebaseerd zijn op wereldberoemde iconische schilderijen. Een feest voor mensen met een neus voor kunst, zeg maar.

Geurkunstenaar Jorg Hempenius maakte de werken voor dit bijzondere project. De #artSmellery is een geur-belevenis op initiatief van Siemens Huishoudapparaten in het Stedelijk Museum. Met de #artSmellery vonden ze samen een manier om innovatieve technologieën binnen een nieuwe context te gebruiken en kunst en technologie te bundelen om conventies binnen de kunst ter discussie te stellen. Met de geurschilderijen willen ze laten zien dat geur een veel grotere rol in ons leven speelt dan we denken.

In het Tejin Auditorium van het museum schakel je jouw visuele beleving even uit en ontdek je wat je allemaal via je neus kan voelen. Je zal merken dat geuren, zonder dat je je daar normaal bewust van bent, gelinkt zijn aan allerlei herinneringen en emoties.



Voor #artSmellery heeft Hempenius een geurversie van zes iconische kunstwerken gemaakt, waaronder Compositie no. IV, met rood, blauw en geel van Mondriaan en Van Goghs Vaas met Anjers. Bij dat laatste werk valt de geur van anjers te verwachten, maar voor de strakke abstracte compositie van Mondriaan is het toch moeilijk om je er een voorstelling van de maken. “Alle geuren in deze compositie worden in exact dezelfde hoeveelheden gebruikt, om ze zo in balans te houden,” zegt Hempenius.

Tot en met 7 mei kun je zelf in het het Stedelijk Museum in Amsterdam aan de zes bekende kunstwerken snuffelen. En kijken of je kan ruiken over welk beroemd werk het gaat. Later verhuizen de geurschilderijen naar het Inspiratiehuis van Siemens Huishoudapparaten in Hoofddorp, waar ze nog tot en met 10 juni te ruiken zijn.



Op de website van #artSmellery lees je meer over de geurervaring.