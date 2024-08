België probeert friet met mayo alweer op de Werelderfgoedlijst te krijgen

België staat bekend als het beloofde land van de friet. Ze worden traditioneel geserveerd in een puntzak met een flinke klodder mayonaise erop. Ik ga niet lopen discussiëren of friet in Frankrijk of België is uitgevonden of welke saus het beste is, want ik wil niet op een dodenlijst eindigen, maar er is wel iets de moeite waard om te bespreken. Onze zuiderburen zijn namelijk aan het bekokstoven hoe ze hun liefde voor friet naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat doen ze met een een petitie om friet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Waarom zouden ze dat nou willen? Nou gewoon, omdat frietjes lekker zijn.

Op die UNESCO-lijst staan momenteel meer dan vierhonderd erfgoederen. Er staan allerlei soorten eten en tradities op, zoals Turks platbrood, Oostenrijkse paardrijkunst, het Chinese schimmenspel en natuurlijk kimchi. De Belgische biercultuur is ook al erfgoed, dus waarom friet dan niet?

Het doel van de petitie is simpel: benadrukken dat mayonaise en friet de twee kroonjuwelen van de Belgische keuken zijn. De reden dat de petitie nu zo lekker gaat, is enigszins verrassend. Het komt namelijk door voetbal. Wacht wat? “Het is alsof we meedoen aan het WK smaak. We komen uit een klein land, maar onze spitsen – friet en mayo – doen het heel goed. We zijn klaar om er helemaal voor te gaan,” zegt Arthus de Bousies, de directeur van Natura, de Belgische mayonaiseproducent die achter de petitie zit. Ehm, oké.

Volgens Navefri-Unafri, een Belgische belangenvereniging voor frietkoten, zijn er in het land ongeveer 4643 van die frietkramen. Dat betekent dat er ongeveer één kot is per 2500 inwoners (en dan tellen we de vele andere plekken waar ook friet te krijgen niet mee). Belgen nemen friet echt heel erg serieus.

Het is niet de eerste keer dat Belgen hun friet op de UNESCO-lijst proberen te krijgen. Het staat al een aantal jaren op de agenda, maar het is tot nu toe nooit gelukt. Het wordt echt tijd dat de wereld erkent dat friet niet alleen een bijgerecht is. God gaf ons de aardappel en de frituur en wij zagen dat ze de hoekstenen zijn van alles wat fantastisch is. Dus als iemand van UNESCO dit leest: geef frietkoten een kans! En laten we dan met de hele wereld naar België trekken om een groot feest te vieren, waarbij de straten bezaaid zijn met friet en er mayonaise uit de hemel regent.

