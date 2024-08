Ik deed mee aan het Belgisch Kampioenschap Beerpong

VICE houdt van bier. Lees hier meer verhalen over bier.

128 duo’s kwamen vorig weekend naar Antwerpen in de hoop zich te kunnen kronen tot Beste Beerpongers van België. Ze kwamen uiteraard verkleed en droegen namen als Lever 2.0, Dafalgoan, Doe mij maar een wijntje, Just te neive, Swipe naar rechts en In de kakker van Roos Van Acker.

Videos by VICE

Ik besluit me samen met een vriendin ook in te schrijven. Het werd een bittere strijd. Gelukkig alleen letterlijk.

Christel en Conny

Voor Christel, die deelneemt met haar vriendin Conny, is het BK Beerpong een welverdiende familie-uitstap. Haar oudste zoon Mathias organiseert de avond, haar man en jongste zoon doen ook elk jaar mee. “Mathias heeft van zijn ex-lief ooit eens zo’n beerpongtafel gekregen”, vertelt ze. Mathias beaamt. De relatie met het meisje verwelkte, zijn liefde voor beerpong bleef bestaan.

“Ik deed al een tijdje mee aan toernooien in België en ik vond dat het professioneler kon, dus ben ik er zelf maar een gaan organiseren”, zegt hij. Zo stampte Mathias zes jaar geleden het eerste Belgisch Kampioenschap Beerpong uit de grond. Intussen maakte de organisatie een webapplicatie waarop alle deelnemers zich aan het begin van de avond aanmelden. Zo kunnen alle teams op hun smartphone zien om hoe laat ze tegen wie moeten beerpongen – geen overbodige luxe als iedereen steeds meer pintjes achterover aan het slaan is en alles wat waziger wordt.

Two Girls One Cup

De auteur doet een worp terwijl haar ‘Oh Oh Rodeo’-teamgenote toekijkt

Net als elk duo krijgen we één liter bier per spel. Die verdelen we over 9 bekertjes en zetten die als bowlingkegels in een driehoek aan onze kant van de tafel. Elke beurt proberen onze tegenstanders twee keer een pingpongballetje in een van onze bekers te gooien. Komt er eentje in terecht, dan moeten we die beker leegdrinken. Hoe beter onze tegenstander speelt, hoe meer we moeten drinken. En hoe sneller we dronken worden, hoe slechter we gaan spelen. Hetzelfde geldt voor onze tegenstrevers. Een uiterst sterk doordacht strategisch spel, toch?

Vandaag zijn de teams verdeeld in rondes ‘beer’ en ‘pong’. Mijn teamgenootje en ik zitten in ronde ‘beer’. We dragen cowgirl-outfits, onze groepsnaam is Oh Oh Rodeo. Even later hebben we spijt. Two Girls One Cup was beter geweest.

Baby Carlos

Van over heel België zijn mensen naar Antwerpen afgezakt. Zo ook de heren in bierkoning-kostuum. Zij komen uit Oostende en hebben nog nooit beerpong gespeeld, maar hadden er toch drie uur reizen met het openbaar vervoer voor over om er vanavond bij te kunnen zijn. Wanneer ik één van de twee vraag hoe hij heet, schrijft hij ‘Steve’ in mijn notitieboekje. “Moet ik mijn nummer er ook bij schrijven?,” vraagt hij, en knijpt me even in mijn taille.

‘Jonge vader’ blijkt tegenwoordig ook een verkleedkostuum. Ben en Dries, twee twintigers uit Brugge, hebben een babypop rond hun borstkas gebonden. Kenners herkennen daarin de glansrol van baby Carlos uit The Hangover. Al voorspel ik dat deze jongens morgen opgelucht zijn dat ze geen echte baby en enkel een kater om te dragen hebben.

Huisdokter wordt beerponger

Zatte Rudy en Jaak

Het eerste spel begint. Oh Oh Rodeo neemt het op tegen Zatte Rudy en Jaak. En hoewel Oostendse bierkoning Steve en zijn zoon, bierprins Kenny, luidkeels voor ons supporteren, falen we onmiddellijk. Zatte Rudy en Jaak werpen de ene na de andere bal in onze bekers, die mijn teamgenoot en ik aan de lopende band in onze keel leeggieten.

Achteraf blijkt deze eerste ronde een bijna overdreven zware vuurdoop, want Zatte Rudy heeft blijkbaar zowel de editie van 2014 als die van 2015 van het BK Beerpong gewonnen. “Dat komt door mijn chirurgische hand”, verklaart hij. Blijkt dat Zatte Rudy nog voor gynaecoloog heeft gestudeerd en nu in een dokterspraktijk in Antwerpen werkt. Wie in Zatte Rudy dus zijn huisarts herkent, kan op twee oren slapen. Zijn inschattingsvermogen is top en hij kan fantastisch overweg met zowel vocht als ballen.

“Ik zit bij 14 studentenverenigingen.”

In de tweede ronde speelt Oh Oh Rodeo tegen de zelfverklaarde Topkerels. Het wordt een spannende strijd, die Oh Oh Rodeo op een haar na wint. De teleurstelling bij Topkerels is groot, want zij zijn het – anders dan wij – wél gewend om beerpong te spelen. Ze zitten respectievelijk bij 4 en 14 studentenverenigingen. De reden daarvoor? “Ik kan niet nee zeggen als ze mij daarvoor vragen”, zegt een van beiden iets te fier.

In de pauze ontmoeten we twee heren die zeggen van Bjeesel te zijn. Na ontcijfering van hun met enig bier overgoten accent, blijken ze op de Beerzelberg in Beerzel te wonen, een deelgemeente van Putte. Met haar 51,60 meter is de Beerzelberg het hoogste punt van de provincie Antwerpen. De bewoners van de berg scoorden op dit BK helaas iets minder hoog.

Oh Oh Rodeo speelt de laatste twee spellen van de eerste ronde nog tegen Vieze Beestjes en Dom en Lelijk en Gregg. Op de vraag wie er dom en lelijk is, zegt een van beide leden: “Mijn teamgenoot is dat allemaal. Ik ben gewoon Jens.” Ondanks een door vier liter bier vertroebelde poging Dom en Lelijk en Gregg te verslaan, kan Oh Oh Rodeo niet meer overtuigen. We delven het onderspit. Na deze eerste vier spellen houdt het op voor ons.

Terwijl de winnaars naar de volgende ronde doorstromen, begint voor de verliezers alvast een feest. Het bier vloeit lustig door en ik ontmoet Lars, die het veel te kleine topje van zijn vrouw over zijn imposante torso heeft gespannen. Hij vertelt dat ze samen voedings- en sportadvies geven. Ik knik hem begrijpend toe. Het Belgisch Kampioenschap Beerpong is uiteraard dé plek waar gezonde voeding en voldoende beweging samenkomen.

Terwijl ik met volle teugen geniet van nog twee nieuwe kompanen die het een fantastisch idee vinden om Kryptonite van 3 Doors Down door de karaoke-installatie te blèren, spelen Tuktuktuk en In de kakker van Roos Van Acker de finale. De laatsten winnen en mogen als Belgische beerpongvertegenwoordigers naar het EK Beerpong, dat gaat volgens organisator Mathias in het voorjaar van 2020 “in Oostenrijk of Duitsland door.” De Belgen doen het doorgaans niet geweldig op het EK, maar daar komt nu verandering in, want Roos komt vast supporteren.

Bekijk hieronder meer foto’s van deze memorabele avond.

Bierkoning Steve en zijn zoon Kenny

Wil je elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen toegestuurd krijgen? Schrijf je dan nu in voor onze newsletter. Volg VICE België ook op Instagram.