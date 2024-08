We vroegen mensen op Belgische festivals welke drugs ze hebben genomen

De hele zomer lang brengt VICE stukken over drugs en druggebruik in België. Bekijk ze allemaal in onze reeks ‘ Split Your Pill’.



De zomervakantie is bijna gedaan, en misschien ben je ook nog steeds niet van je post-festival treurigheid bekomen. In een tijd waarin er veel te doen is rond drugs en drugscontroles op festivals, leek het ons wel relevant om te weten te komen welke drugs jullie, in deze tijden van nultolerantie en strenge controles, nemen op festivals, en waarom.

Dus gingen we deze zomer naar Dour, de Gentse Feesten, Tomorrowland en Pukkelpop om met festivalgangers over hun drugsgebruik te praten. Hier tonen we je de zes interessantste gesprekken die we hadden. “Zonder drugs zou ik keiveel dingen missen en niet in van die absurde situaties belanden, zoals deze: met VICE praten terwijl ik mega strak sta.”

Théo (23)

VICE: Hé Théo, heb jij drugs genomen of ben je van plan dat te doen?

Théo: Ik heb niet echt één favoriete drug, maar ik heb vandaag wel al heel wat coke gesnoven.

Waarom ging je voor cocaïne?

Ik kom uit Parijs, en coke is hier veel goedkoper, zeker als je het in grote hoeveelheden koopt. Deze heb ik gekocht voor veertig euro de gram, daar ga ik dus nog goed van genieten.

“Ik doe het vooral om zo lang mogelijk actief te blijven en zoveel mogelijk dingen te zien tijdens het festival.”

Waarnaar ben je op zoek als je coke neemt?

Niets speciaals, in tegenstelling tot andere drugs ga je van coke niet zweverig doen. Ik doe het vooral om zo lang mogelijk actief te blijven en zoveel mogelijk dingen te zien tijdens het festival.

Is er een drug die je volgens jou best niet neemt op een festival?

Goh, LSD natuurlijk. Man, stel je voor dat je dan je vrienden kwijtspeelt… da’s extreem slecht gaan als je dan staat te trippen. Al die mensen rondom je, al dat spektakel, en dan nog die enorme grootte van het terrein…Ik denk dat dat de perfecte mix is voor een zware bad trip. Ook al klinkt het misschien wel als een drug om op een festival te nemen en dan vijftien uur te trippen, ik vind het te riskant.

Léo (19)

VICE: Hé Léo, heb jij drugs genomen of ben je van plan dat te doen?

Léo: Ik heb een beetje van alles genomen. Meestal is dat speed, MDMA, XTC en dan nog jointjes doorheen de dag.

Waarom juist die dingen?

Het zijn allemaal soorten drugs die je wakker houden en je tegelijkertijd een goed gevoel geven. Ze zorgen ervoor dat je helemaal opgaat in de muziek, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld MD gepakt en net een beetje speed, en ik ben nog volledig in staat om je vragen te beantwoorden, snap je?

“De combinatie van speed, MDMA, XTC en wiet is de allerbeste. Je bent super actief, in de juiste mood en door veel joints te smoren blijf je toch nog relaxed.”

Neem je elke dag van het festival drugs?

Hangt er vanaf. Als er echt een vette line-up is op een dag, dan doe ik dat de hele dag door ja. Maar anders doe ik iets rustiger aan. In elk geval denk ik dat de combinatie van de drugs die ik daarnet heb opgesomd, de allerbeste is. Je bent super actief, in de juiste mood en door veel joints te smoren blijf je toch nog relaxed. En daarna slaap je ook nog eens goed, en voel je je de volgende dag praktisch als nieuw.

Zou je naar een festival kunnen gaan zonder drugs?

Dat zou ik kunnen doen, ja. Maar dan zou ik me wel minder amuseren. Ik zou keiveel dingen missen en niet in van die absurde situaties belanden, zoals deze: met VICE praten terwijl ik mega strak sta.

Lise (24)

Hey Lise, heb je drugs gebruikt vanavond?

Lise: Voor de eerste keer wel eigenlijk.

Wat heb je genomen?

Ik heb een pil gekregen van een vriendin.

“Ik wou het eigenlijk altijd al eens proberen, en nu kreeg ik die kans. Ik heb wel niet de hele pil in een keer genomen natuurlijk.”

Waarom doe je het nu voor de eerste keer?

Ik wou het eigenlijk altijd al eens proberen, ik was er heel nieuwsgierig naar. En nu kreeg ik die kans. Ik heb wel niet de hele pil in een keer genomen natuurlijk.

En hoe bevalt het je?

Momenteel wel goed ja. Ik voel me weer wakker en dat was nodig. Deze namiddag was ik kapot moe.

Denk je dat je het vaker gaat gebruiken nu je weet hoe het voelt?

Dat denk ik wel.

Nicolas (24)

VICE : Hey Nicolas, heb jij vandaag drugs genomen of ben je van plan dat te doen?

Nicolas : Ik heb niets bij dit jaar. Tomorrowland heeft een megastreng drugsbeleid en als ik bedenk hoeveel ik wel niet heb betaald voor mijn ticket, heb ik absoluut geen zin dat ze mijn bandje doorknippen.

Neem je anders wel drugs mee?

Ja, vooral coke of speed om te blijven gaan. Het zijn hier lange dagen, hé. We gaan er alles aan doen om het zo lang mogelijk vol te houden.

“We hebben niets bij dit jaar. We drinken wel wat pintjes om het te vergeten, maar het is toch minder leuk.”

Een festival zonder drugs, is dat heel anders?

Ja, dat is heel anders. We vervelen ons een beetje. We zitten minder in die goede sfeer, we missen de juiste mood. We drinken wel wat pintjes om het te vergeten, maar het is toch minder leuk. Tja, echt veel keus hebben we niet.

Jasper (25)

Hey Jasper, welke drugs gebruik je vanavond?

Jasper: Enkel alcohol. Ik wou wiet meenemen maar de controle is hier te streng. Check al die flikken.

Ben je altijd voorzichtig als je wiet meeneemt naar ergens?

Ja, toch wel. Ik ben ooit gepakt geweest en toen heb ik een boete gekregen. Mijn mama was daar niet zo blij mee.

Waarom is wiet je lievelingsdrug?

Omdat ik het gewoon chill vindt. Maar ik kan ook wel zonder, zoals nu.

Thom (19)

VICE: Hey Thom, heb jij drugs bij?

Thom: Ik heb nog een klein beetje MD, dat is alles.

Mag ik eens zien?

Nee.

“Hier moet je niet de gek gaan uitgangen.”

Waarom?

Ze lachen er niet mee hier op Tomorrowland. Heb je die controles gezien? Ik heb gehoord dat als ze je pakken met drugs, de security je gewoon meteen buitensmijt. Dus blijf ik liever discreet.

Wat vind je van hun beleid?

Dat is toch de taak van de politie, nee? Het is ingewikkeld. Ik was op Dour, en daar is het makkelijker. Daar vind je alles wat je maar wil, vooral op de camping. Je moet er niet eens lang naar zoeken. Maar hier moet je niet de gek gaan uitgangen. Misschien komt dat omdat we bij de Vlamingen zitten.

Zoë (21)

Hey Zoë, gebruik je drugs vanavond?

Zoë: Ja, MDMA.

Waarom?

Omdat ik heel lang wil blijven dansen vanavond.

“Sommige vrienden van mij zijn soms echt een week depressief van MDMA. Ik denk niet dat ik het zou gebruiken als ik er zoveel last van had.”

Gebruik je het al lang?

Ja, toch al een paar jaar nu. Ik vind het een fijne drug. Ik heb ook geen last van comedowns de dag erna. Sommige vrienden van mij zijn er soms echt een week depressief van. Ik denk niet dat ik het zou gebruiken als ik er zoveel last van had.

Waar haal je je informatie over drugs en hoe je ze best gebruikt?

Bij mijn vrienden. Die gebruiken het al veel langer dan ik, dus luister ik altijd naar hun adviezen.

Mats (20)

Hey Mats, wat heb jij allemaal gebruikt vanavond?

Mats: Hoe bedoel je?

Heb je drugs gebruikt vanavond?

Nee, vanavond enkel alcohol.

Gebruik je soms weleens drugs?

Ja, soms wel. Maar vanavond had ik daar geen zin.

Welke drugs gebruik je dan?

MDMA, speed, coke. Maar vanavond waren al mijn vrienden aan het drinken, dus hebben we besloten alleen maar te zuipen. Misschien dat we morgen wel drugs pakken, dat weet ik nog niet. Af en toe moet het ook zonder kunnen, hé.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. We schrijven de hele zomer artikels en sluiten af met een debat over drugs tijdens Fire Is Gold, deze zaterdag (24/08).

