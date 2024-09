People of the year: Deze Belgische fotografen drukten hun stempel op 2019

Dit artikel is tot stand gekomen met sponsorship van Scarlet.

In de reeks ‘PEOPLE OF THE YEAR’ tonen we je de mensen uit België die ons in 2019 hebben geïnspireerd.

Dit jaar hebben we de ontwikkelingen in de Belgische fotografie van nabij gevolgd om jullie elke week een nieuwe Belgische fotoreeks te kunnen presenteren, en daarmee ook elke week een ander verhaal: soms licht, soms ook ernstig. Met het einde van het jaar in zicht besloten we de tijd te nemen om op zoek te gaan naar de beelden die ons in 2019 het meest zijn bijgebleven. Na een lang debat selecteerden we uiteindelijk 5 jonge en opkomende fotografen die volgens ons een speciale vermelding verdienen.



Elise Dervichian (23) omdat ze de stilte rond de verkrachtingscultuur wist te doorbreken

Voor haar eindwerk fotografie aan de Brusselse kunsthogeschool Le Septantecinq koos Elise een onderwerp dat nog steeds taboe is in onze cultuur: verkrachting. Haar project portretteert een aantal vrouwen die het lef hadden om hun ervaringen met seksueel geweld te delen, en zichzelf daarbij te laten fotograferen. Deze foto’s confronteren ons, als toeschouwers, met hun realiteit. Het belangrijkste in dit project zijn de getuigenissen en de problematiek die ze aankaarten. De portretten zijn er om hun woorden kracht bij te zetten, maar de essentie van dit project ligt in de vragen die de getuigenissen oproepen.

“De verkrachtingen die deze vrouwen meemaakten, worden nooit besproken in de media. Van nachtelijke aanrandingen tot het negeren van een ‘nee’, er is nog veel werk aan de winkel om de notie van toestemming te integreren in het geweten van al onze medemensen,” vertelt Elise. Het onderwerp van haar eindwerk is verontrustend, en ook de term “verkrachtingscultuur” is verontrustend – voor een van de leden van haar eindejaarsjury was het gebruik van term zelfs een reden om tegen Elise uit te vliegen. Maar dit onderwerp hier opnieuw onder de aandacht brengen was voor ons onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk.

Yaqine Hamzaoui (23) omdat ze de Belgische muziekscene prachtig in beeld bracht

Links: Blu Samu | Rechts: Martha Da’ro

In april won de Brusselse Yaqine onze wedstrijd om één van de vier fotografen te worden die hun werk op onze VICE Expo mochten tentoonstellen. Haar werk werd gepresenteerd naast dat van Thor Salden, Romain Vennekens en Kelly Fober. Zij was ook degene die de VICE Party vereeuwigde die we in december gaven. Yaqine geeft niet om de absolute scherpte van beelden, maar is meer geïnteresseerd in imperfectie: ze heeft het talent om de essentie van een onderwerp of persoon op beeld vast te leggen. Haar manier van werken is uniek: van lichteffecten tot kadrering, alles lijkt gesofisticeerd, maar dan zonder gekunsteld te lijken.

Niet toevallig zit haar CV vol samenwerkingen met rijzende sterren uit de Belgische muziekscene, zoals Blu Samu, Le 77, Martha Da’ro of Shungu. Onlangs is ze ook begonnen met het filmen van muziekvideo’s, zoals die voor de single ‘247’ van Roedel. Het is dan ook volledig terecht dat Yaqine dit jaar de titel van “Beste Muziekfotograaf” op de Red Bull Elektropedia Awards mee naar huis mocht nemen.

Noortje Palmers (32) omdat ze die idiote regels van Instagram besloot uit te dagen

Samen met grafisch ontwerper Jasper Decklercq lanceerde Noortje dit jaar het instagramaccount @taboob_official, als een soort onderzoek naar hoe ver de censuur op blote vrouwenborsten bij Instagram eigenlijk reikt. Met de hulp van illustrator Harriet Wouters en styliste Farah El Bastani versierden ze maar liefst 75 verschillende borsten met zaken als snoepjes, confetti, brood en beleg, om de censuurpolitiek van het favoriete sociale netwerk van velen onder ons uit te dagen. Daarmee wilden ze antwoord krijgen op de vraag: wat maakt volgens Instagram een borst tot een borst, en moet die dan gecensureerd worden? Volgens ons is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld: #freethenipple.

Noortje biedt in haar werk een alternatief voor de saaie en vaak kleurloze foto’s die tegenwoordig zo prominent aanwezig zijn op onze feeds. Haar foto’s zijn speels, kleurrijk en een tikkeltje naïef; en ze tonen haar onmiskenbaar gevoel voor humor. In augustus startte ze een nieuwe serie genaamd ‘EN MASSE’, waarvan ‘RAINBOW MASSA’, een regenboog van persoonlijkheden van verschillende afkomst en seksuele identiteiten, het eerste werk is.

Mehdi El Taghdouini (26 ans) omdat zijn fotoreeks over Brussel één van onze meest succesvolle stukken van het jaar was

“Brussel is vuil; Brussel is klein; er valt niets te doen.” Die clichés wou straatfotograaf Mehdi met zijn werk het zwijgen opleggen. Hij zag het daarom als zijn plicht om de stad te documenteren zoals zij is, voor het te laat is. Zijn stijl lijkt in zekere zin op die van Yaqine: het is niet zijn doel om typische, ‘mooie’ foto’s te maken die voldoen aan een bepaalde esthetiek, maar wel om iets echts en puurs vast te leggen.

Met zijn serie wil hij toekomstige generaties zijn Brussel laten zien, ver van wat al die fitnessgoeroes, selfiezuchtige influencers en LinkedIn-gebruikers op het internet rondstrooien. Waar fotografie om gaat is de laatste jaren namelijk flink veranderd: ze wordt vandaag vooral gebruikt om jezelf te laten zien, meestal om zo indruk te maken op anderen. Met zijn foto’s wil Mehdi weer dichter bij de werkelijkheid komen. Het bewijs dat hij niet de enige is die daar zo over denkt? Zijn fotoreeks (en ons bijhorend interview met hem) was het meest bekeken artikel op VICE België in 2019.

Indi Mouart (19) omdat hij goed op weg is om alle popcultuur-iconen van zijn generatie vast te leggen

Links: Juice WRLD | Rechts: Billie Eilish.

Indi is iemand die niet graag tijd verspilt. Op 19-jarige leeftijd wist de Antwerpenaar al Billie Eilish, Lil Pump, Ski Mask The Slump God, Frank Ocean, en nog velen meer voor z’n lens te krijgen. Hij mag dan jong zijn, maar sommige foto’s van hem hebben al hun stempel gedrukt op periodes die we nu definitief tot het verleden kunnen rekenen. Denk aan zij beelden van de onlangs overleden Juice Wrld, Lil Peep die het leven liet amper weken nadat Indi hem portretteerde in Antwerpen, of 6ix9ine, die nu in de gevangenis zit.

Indi Mouart maakt voornamelijk concertfoto’s en -portretten, maar zijn stijl is alles behalve typische eventfotografie. Een blik op zijn werk is al genoeg om te begrijpen wat zijn visie is, en hoe hij sympathie met zijn subjecten weet op te bouwen. Na zijn debuut in de Trix in Antwerpen, reist hij nu de wereld rond om concerten en de zwaargewichten die er optreden te fotograferen. Geholpen door een flinke dosis doorzettingsvermogen, een beetje bluf en een heleboel YouTube-tutorials, wist hij zonder enige training zijn weg te vinden in de wereld van de fotografie. Is dat niet waar de American dream over gaat?

Tenslotte ook nog een shout-out naar onze VICE-fotografen: Darwin Cabrera voor zijn tentoonstelling op Horst, Romain Vennekens voor zijn werk met Bénédiction en Glauque, Kelly Fober en Thor Salden voor hun deelname aan de VICE Expo en Antoine Grenez voor zijn tentoonstelling in 254Forest.

