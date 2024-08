Belgische mannen vertellen over hun besnijdenis op volwassen leeftijd

Hun schouders en bilspieren trekken samen, en een ongemakkelijk grimas verschijnt op hun gezicht: zo reageren de meeste mannen als je met hen praat over een chirurgische ingreep op hun lieve, tedere penis.

In België worden jaarlijks meer dan 18.000 voorhuiden besneden, in de meeste gevallen bij kinderen onder de vier jaar. Wereldwijd heeft 30% van alle mannen een besneden penis, omwille van religieuze, culturele of medische redenen.

Waarom besluiten sommige mannen zich op volwassen leeftijd te laten besnijden? En hoe ziet je leven na zo’n besnijdenis eruit? Welke existentiële crises mag je verwachten nadat je dag hebt gezegd tegen dat geliefde beschermend vliesje? We spraken met een aantal ervaringsdeskundigen over hun lullen, die gevreesde operatie en natuurlijk: of het nu wel of niet klopt dat besneden mannen het langer volhouden in bed.

Alexandre (29)

VICE: Hey Alexandre, waarom heb je je laten besnijden?

Alexandre: Ik werd op mijn twintigste besneden omdat ik mijn voorhuid tijdens het vrijen op korte tijd drie keer had gescheurd. Ik ging naar de dokter en hij raadde me een besnijdenis aan.

Ben je zo wild in bed?

Niet perse, maar het is een deel van het lichaam dat nooit echt kan genezen. Mijn voorhuid was fragiel geworden door die eerste blessure, en daarna was de kans groot dat hij telkens opnieuw zou scheuren.

“Een gescheurde voorhuid is niet zo pijnlijk, maar het bloedt wel heel erg – en dat helpt de sfeer op zo’n intiem moment toch wel een beetje om zeep.”

Jij hebt dus zelf beslist dat je je wou laten besnijden?

Ja. Een gescheurde voorhuid is niet zo pijnlijk, maar het is niet echt prettig voor mij, en ook niet voor de persoon met wie ik slaap. Het bloedt namelijk heel erg wanneer je je daar bezeert – en dat helpt de sfeer op zo’n intiem moment toch wel een beetje om zeep.

Hoe verliep je operatie?

Het was een plaatselijke verdoving, dus ik was bij bewustzijn, enkel het gebied rond mijn lul was gevoelloos. Er hing een doek zodat ik niet kon zien wat de chirurg aan het doen was, maar het is nooit fijn om te weten dat iemand met een mes aan je edele delen zit. Dus heb ik maar een paar grappen over de grootte van mijn lul zitten maken tegen het medisch personeel, om de stress wat weg te werken.

Mis je je voorhuid niet?

Nee, ik zou ‘m voor niets in de wereld terug willen. Ik heb de indruk dat het properder is: ik heb nooit meer van die ‘Parmezaanse kaas’ op m’n fluit zitten. En ik kan mijn voorhuid in elk geval nooit meer beschadigen tijdens de seks.

Alexis (23)

VICE: Hé Alexis, hoe oud was je toen je besneden werd?

Alexis: Dat was in mijn puberteit, ik moet toen 15 geweest zijn. Mijn voorhuid was te klein, op een bepaald moment kon ik me niet echt meer aftrekken. De dokter vertelde me dat een besnijdenis de enige oplossing was. Dus werd ik snel geopereerd. Ik had de keuze tussen een plaatselijke of volledige verdoving. Als ik het opnieuw kon doen, zou ik gaan voor een volledige, omdat het toch echt geen aangename ervaring was, ook al voelde ik niks.

En hoe was herstel?

Dat was echt vreselijk. Je eikel blijft een tijdje hypergevoelig, waardoor je last hebt van elke beweging in je onderbroek, zoals wanneer je je aankleedt of over straat loopt. Ik had een klassiek verband rond mijn lul gekregen, met een opening om door te plassen – nog zo’n pijnlijke handeling. Ik heb dat verband toen twee weken aangehouden. Elke ochtend stierf ik van de pijn – sommige erecties heb je niet in de hand, en op zo’n momenten drukte het verband alles veel te strak samen.

“Mijn penis was helemaal blauw en opgezwollen, met hechtingen rondom de eikel. Het zag er dus niet bepaald uit zoals ik het me had voorgesteld. “

Wat kreeg je te zien toen je het verband uitdeed?

Mijn penis was helemaal blauw en opgezwollen, met hechtingen rondom de eikel. Het zag er dus niet bepaald uit zoals ik het me had voorgesteld. Maar uiteindelijk is het allemaal goed genezen.

Hoe is je nieuwe leven zonder voorhuid?

Ik heb sindsdien nooit het gevoel gehad dat ik iets miste. Aan de andere kant schaamde ik me er eerst wel wat voor: je bent een tiener bent en je moet dan geopereerd worden aan je lul, dat vond ik toen best gênant. Ik had uitvluchten verzonnen voor mijn afwezigheden op school en bij mijn sportclub. Nu kan het me niet schelen, ik ben er eigenlijk best blij mee.

Heeft het je seksleven veranderd?

Ik had nog geen relatie toen ik 15 was, maar ik masturbeerde wel al. Voordien vroeg ik me af of de besnijdenis iets zou veranderen, op vlak van hoe het zou voelen of de manier waarop je het doet. Maar dat bleek helemaal niet het geval.

Jean-Marc (54)

Hallo Jean-Marc, waarom heb je je laten besnijden?

Ik ben van joodse afkomst langs mijn vaders kant, maar omdat mijn ouders niet gelovig waren, was ik niet besneden. Op mijn achtentwintigste vond ik het joodse geloof en heb ik dus ook het conversieproces gevolgd.

“In mijn geval ontdekte ik dat het verwijderen van een klein stukje huid erg onschadelijk was, maar me wel zou herinneren aan het pad dat ik had gekozen.”

Was de besnijdenis een belangrijke stap voor jou?

Er zijn verschillende Bijbelse rechtvaardigingen voor de besnijdenis, maar het is meestal een soort overgangsritueel. In het Jodendom worden kinderen 8 dagen na de geboorte besneden. Het markeert de toegang tot een praktijk, een cultuur. In mijn geval ontdekte ik dat het verwijderen van een klein stukje huid erg onschadelijk was, maar me wel zou herinneren aan het pad dat ik had gekozen. We maken namelijk allemaal wel eens beloftes die we niet nakomen, ik al helemaal. Maar in dit geval zou ik het niet kunnen vergeten. En bovendien is het ook een heel persoonlijke daad, omdat een besnijdenis verborgen blijft: je dringt ze niet op aan mensen.

Is het een verplichte stap?

Nee, steeds meer minder religieuze Joden kiezen ervoor om hun kind niet te laten besnijden. Het gaat er vooral om of je het zelf zinvol vindt of niet. Ik hoor mensen vaak zeggen dat het nutteloos is, of een verminking. Of dat het tot doel heeft om je plezier te verminderen. Ik ben het daar niet mee eens en ik vind die vergelijking stom en gewelddadig. Wat is het verschil met bijvoorbeeld een tatoeage? Bovendien is medische hygiëne vaak de voornaamste reden voor een besnijdenis en de meeste mannen in de Verenigde Staten zijn besneden.

Viel de operatie een beetje mee?

Het is twee weken ongemakkelijk, maar dat is het dan ook. De hechtingen, pissen, enzovoort… Da’s allemaal een beetje pijnlijk, maar veel minder dan na andere operaties. Ik heb er al ergere gehad.

En dan nog de cruciale vraag: verandert het je seksuele prestaties?

Als ik me goed herinner, maakte het geen enkel verschil. Ik denk niet dat mijn penis nu minder gevoelig is, dat zou me anders wel zijn opgevallen.

Jacques (29)

VICE: Hi Jacques. Wat is er met je voorhuid gebeurd?

Jacques: Ik kreeg te maken met een vernauwing van de voorhuid. Dat maakte het steeds moeilijker om m’n voorhuid terug te trekken, en dat bezorgde me heel wat stress. Ik dacht eerst dat het een SOA was, maar ik had geen idee hoe ik die zou hebben opgelopen.

Was dat het geval?

Nee, het had te maken met een huidaandoening, linchen sclerosus om exact te zijn. Om te voorkomen dat ik mijn voorhuid niet meer naar beneden zou kunnen trekken, moest ik zo snel mogelijk geopereerd worden. Ik was toen 29. De enige oplossing was een besnijdenis. En dat ging super snel, in een ochtend was de klus geklaard.

“Ik douchte toen ook een tijdje niet meer samen met mijn vriendin, omdat ik haar echt niet durfde laten zien hoe m’n lul er toen uitzag.”

En na de operatie?

Ik dacht dat ik pijn zou hebben, maar dat was niet het geval. Het was een beetje onaangenaam, maar dat was het dan ook. Mijn penis was wel heel lelijk, blauw en vol hechtingen. Dan hoop je echt dat hij er ooit weer normaal gaat uitzien. Ik douchte toen ook een tijdje niet meer samen met mijn vriendin, omdat ik haar echt niet durfde laten zien hoe m’n lul er toen uitzag. En ik was bang dat de hechtingen zouden barsten tijdens een erectie. Ze deden geen pijn, maar ik voelde wel hoe ze aan mijn huid aan het trekken waren. De logische consequentie was dus een maand geen seks.

Heeft het je seksleven veranderd?

Je eikel heeft tijd nodig om weer wat minder gevoelig te worden. In het begin ejaculeerde ik echt veel sneller. Het verandert de sensaties die je voelt ook helemaal: er is geen voorhuid meer om het genot wat te vertragen, dus komt het allemaal wat sneller en onvermijdelijker. Ik zou zeggen dat dat het enige minpuntje is op dit moment. Dat, en het feit dat ik niet meer zo goed kan mikken tijdens het pissen, vreemd genoeg.

