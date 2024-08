Deze Belgische producer maakte 100 beats met bijpassende visuals

De Brusselse producer Shungu (28) werkte 100 dagen lang samen met het collectief Exonatif om 100 beats in 100 GIF’s te gieten. Hij postte ze op Instagram om zijn nieuwe album aan te kondigen dat op 10 januari is verschenen op Hot Record Societe, het Californische label waar hij eerder zijn Astrological tapes op releaste.

Beat nummer 71 van de 100

Shungu is een van de OG’s uit de Brusselse hip-hop scene: vijf jaar geleden zette hij zijn beats voor het eerst op Soundcloud, en het duurde niet lang tot hij daar internationale erkenning voor begon te krijgen. Zo werkte hij al met rappers als Chester Watson, Pink Siifu en kreeg hij op Instagram complimenten van niemand minder dan Erykah Badu herself.



Shungu en Exonatif kenden elkaar van eerder werk voor twee videoclips van Shungu’s recentste album A Black Market Album op zijn eigen label Sun Things Records. Met dat werk bewezen ze dat een interessante videoclip soms niet meer hoeft te zijn dan cameraman + artiest + setting.

Beat nummer 3 van de 100

Bij zijn vorige releases werkte hij voornamelijk met samples, maar zijn nieuwste album A Book of 100 Spiritual Beats was de eerste keer dat Shungu alles zelf componeerde, inspeelde en opnam. Dat kostte hem maar liefst zeven jaar hard werk, waarin hij zich verplichtte om elke dag tracks te maken. Die beslissing resulteerde in een 1000-tal beats, waaruit hij er nu 100 selecteerde.

Alles zelf produceren bracht echter ook heel wat druk en verwachtingen met zich mee. Nadat A Black Market Album uitkwam, wou Shungu opnieuw een manier vinden om ongecompliceerd met muziek bezig te zijn. Zonder zich verplicht te voelen nummers te maken die overeenkomen met wat er tegenwoordig heerst in de muziekindustrie. Daardoor is A Book Of 100 Spiritual Beats een project geworden dat ons een rauwe kijk geeft in Shungu’s universum.



Beat nummer 72 van de 100

Zijn set op NTS-Radio uit laat perfect zien waar Shungu voor staat: zonnige jazz gecombineerd met eigenzinnige ritmes. Met invloeden die reiken van Gal Costa tot Digable Planets, slaagt Shungu er steeds weer in om zijn eigen unieke sounds uit zijn MPC 2000 te krijgen en in zijn Boiler Room live-set bewijst hij dat hij ook het maximale uit zijn SP-404 kan halen.

A Book Of 100 Spiritual Beats is nu te beluisteren op Bandcamp, waar je het album ook digitaal of op cassette kan kopen. De volledige 100 GIF’s (en beats) vind je op de Instagram van Shungu.

Beat nummer 42 van de 100

De vier foto’s voor de visuals van beat nummer 6 van de 100

