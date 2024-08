Belgische rappers vertellen over hun slechtste studentjobs

Dit artikel is een samenwerking tussen VICE+ en Scarlet.

Ook al slagen sommigen erin zich voltijds met muziek bezig te houden, een groot deel van hen moet de balans zoeken tussen muziek maken en ouderwets werken. We vroegen vijf belgische rappers naar hun eerste jobs, hun meest vervelende klusjes en of ze ondertussen kunnen rondkomen met rap alleen.



JAY MNG

VICE: Hey Joris. Wat was je eerste studentenjob?

Joris: Dat was in Zaventem. Een beetje de straat kuisen, afvalbakken legen, zo’n beetje de bullshit van de technische dienst. Ik was 15 en wou echt een job om geld te verdienen tijdens de zomermaanden. Toen mocht ik eigenlijk ook niet echt werken omdat ik nog geen 16 was maar ik had chance dat ik iemand kende, dus ben ik toch mogen starten. Ik vond het echt fucked up wel, de hele dag mee met oude mannen. Die kunnen echt zagen over domme shit en als ik thuis kwam stonk ik ook super hard.

Wat was je slechtste bijbaan?

Dat is die die ik nu heb. Werken in een magazijn is echt hatelijk. Dat is de kutste job ooit vind ik. Het is een magazijn met voornamelijk airco-onderdelen en ik moet er de hele dag rondlopen om die onderdelen te zoeken. Het kutte is dat iedereen daar werkt met een heftruck, maar omdat ik een student ben moet ik de hele dag op en af lopen en alles met mijn handen doen. De anderen die daar werken doen dat ook al heel lang en weten echt wat ze niet willen doen en dan mag ik het doen. Ik doe het nu omdat het maar vijf minuten wandelen is en ik heb niet echt een andere job gevonden.

Wanneer zou je ermee stoppen en echt fulltime voor rappen gaan?

Ik denk pas wanneer ik zie dat mijn muziek echt werkt. Nu verdien ik er nog niet genoeg mee omdat ik ook een onafhankelijke artiest ben en zonder label werk. Al mijn geld, ook van die studentenjobs, steek ik in mijn eigen projecten. Pas als ik al het geld dat ik erin steek terug kan krijgen en daarvan kan leven dan stop ik ermee. Maar ja, anders kan ik niet stoppen hé bro, ik moet kunnen leven. Volgend jaar studeer ik ook nog, dus enkel rappen is nog niet voor meteen denk ik.

Hoe is die balans tussen werken, school en rappen?

Elke week is dat anders eigenlijk. Vorige maand moest ik fulltime gaan werken omdat ik niet veel bookings had. Afgelopen weekend had ik er meerdere en heb ik wel wat verdiend. Dan weet ik dat ik deze periode minder moet werken en kan ik meer tijd stoppen in nieuwe muziek maken. Ik zie dat echt als een cirkel, snap je. Ik moest ook wachten tot ik kon gaan studeren, dat is pas vanaf dit jaar dat ik dat kan. Het afgelopen jaar was dat werken combineren met rappen, nu gaat hogeschool daar nog bij komen.

Wat voor type student ben je?

Ik had vroeger veel dromen op academisch vlak maar dat is een beetje verminderd door mijn school parcours. Van Zaventem, naar Leuven en dan naar Schaarbeek. Alle drie heel verschillende scholen, maar altijd met vooroordelen over waar je vandaan komt. In Leuven verboden ze me bijvoorbeeld om Frans te spreken en dan kom ik in Schaarbeek in Brussel en bekijken ze je als een schurk omdat je goed Nederlands kan. Ik ging vroeger graag naar school maar door veel mee te maken, heb ik echt een haat ontwikkeld tegenover het onderwijssysteem. In mijn laatste jaar ben ik met een studentencoach gaan praten. Hij zei me dat die school in Schaarbeek me niet veel goeds ging doen en toen heb ik voor de examencommissie gekozen. Daardoor heb ik veel meer tijd kunnen stoppen in mijn muziek, dus dat is ook wel positief. Mijn schoolparcours was zeker niet het makkelijkste. Dat vormt je wel maar kijk nu ga ik toch verder studeren.

Blu Samu

VICE: Hay Salomé, wat was jouw allereerste studentenjob?

Salomé: Dat was in de horeca, in de Houten Clara in Antwerpen. Ik moest er elke donderdagavond eigenlijk veel mensen tegelijkertijd bedienen. Het kon er wel druk zijn. Daar heb ik ook met drie borden leren wandelen. De eerste dat ik het zag was ik echt onder de indruk en dacht ik dat het met nooit ging lukken maar ik had het wel vrij snel onder de knie. Ik had thuis veel geoefend voordat ik het deed in het restaurant. Haha. Ik had een strenge maar fijne baas, hij heeft me veel geleerd.

Welke studentenjob was het minst leuk?

Shit nu ga ik iemand op de spot moeten zetten. Ik denk wel in een sushishop. Daar zat ik aan de kassa om klanten te bedienen, de winkel openen en afsluiten, dat soort dingen. Het was niet zo tof omdat ik de baas echt niet nice vond. Hij was een beetje bipolair, soms was hij heel blij en soms heel grumpy. Er was eens een klant die wou afrekenen aan mijn kassa terwijl hij ook probeerde af te rekenen aan zijn kassa, maar het lukte hem niet. Daarna duwde hij me opzij terwijl ik bezig was en zei hij echt: “Pff, bouge!”. Mijn klant dacht toen ook echt van WTF. Dat was echt super onrespectvol, dus ben ik het daar afgebold. Als je niet overweg komt met je baas, heb je niet echt respect voor je job dus dan trap je het daar best gewoon af.

Doe je nu nog altijd extra jobs naast je muziek?

Ik doe geen studentenjobs meer omdat ik gestopt ben met school toen ik 18 was. Daarna heb ik echter heel veel verschillende jobs gedaan, in Antwerpen en in Brussel. Net voor de zomer ben ik gestopt met werken achter de bar in de AB omdat het veel drukker werd met mijn muziek. Mijn nieuw project komt ook uit in november en dat neemt super veel tijd in beslag. Daar ben ik nu echt volledig op gefocust dus dat is moeilijk te combineren met een andere job op dit moment.

Hoe was je periode op de middelbare school?

Dat was een serieuze trip voor mij. Je kent die verschillende types studenten en groepjes op school wel… Daar voelde ik me nooit echt in thuis. Ik had altijd goede punten op mijn lievelingsvakken, zoals geschiedenis en kunst, maar voor de vakken waar ik geen fuck om geef, gaf ik ook letterlijk geen fuck. Ik heb zeker vier verschillende scholen gedaan: van de Latijnse in ASO — omdat mijn moeder dat geweldig vond — naar kunsthumaniora, een jaartje naar Verkoop omdat ik maar niet slaagde in Wiskunde en Nederlands en dan terug naar Kunsthumaniora omdat Verkoop gewoon fucking saai was. Maar ja tegen dat ik 18 was, had ik verschillende dingen uitgeprobeerd, en niets leek iets voor mij. Als je wilt rappen of schrijven heb je ook helemaal geen specifiek diploma nodig. Dat was echt mijn ding, dus ben ik me daar op gaan focussen.

Op welk moment beslis je om geen extra jobs meer te doen?

Ik denk dat ik er rustig aan bijna ben maar ook niet helemaal. Je moet ook de mensen rondom je kunnen betalen, niet enkel jezelf. Pas als ik mijn hele team kan betalen en er zelf iets aan overhoud dan ben ik op dat punt. Het is ook moeilijk te zeggen. Iedereen rondom mij moet tevreden zijn voordat ik zeg dat ik nooit meer een side job ga doen.

Senamo

VICE: Yo, Senamo. Wat was je eerste studentenjob?

Senamo: Dat was in de Colruyt, in mijn buurt. Het was cool. Ik zag er ook altijd mannen van nachtwinkels bij ons komen winkelen. Die kwamen dan paletten met blikjes kopen en soms liet ik hen niet eens betalen. Ik kende ze goed omdat ik er vaak passeerde om een pakje sigaretten of dranken te kopen. De vibe was best chill bij Colruyt. Er was altijd eten en koffie voor de werknemers. En als je per ongeluk een zakje chips openmaakte, mocht je dat opeten. Soms deden we dat dan expres.

Heb je daar ook minder leuke momenten meegemaakt?

Ik zou er zeker mijn leven niet willen spenderen. Daar zou ik gek van worden. Niet per se omdat het de Colruyt is, gewoon dat type job. Dat is oké om te doen als student maar daarna zou ik iets anders willen. Toen ik er na mijn studies elke dag begon te werken, voor een jaar lang, voelde dat vreselijk. Je doet de hele dag iets tegen je goesting. ’s Avonds kon je dan ook echt niet met me praten omdat ik me de hele dag had moeten voordoen als iemand anders. Je moet de hele dag echt zo nep vriendelijk doen. Het was ondragelijk eigenlijk.

Op welk moment ben je je volledig op muziek gaan focussen?

Ik werkte bij de chocolatier Neuhaus, maar werd ontslagen omdat ik me had misdragen. Voor de albumcover van het project van een vriend had ik een foto genomen van een typische Neuhaus-pralinedoos vol wiet. De volgende dag roept de baas mij bij hem, begint te flippen over wat ik had gedaan en ik werd op staande voet ontslagen. Daarna heb je als werkloze geen rechten omdat je door wangedrag ontslagen bent. Ach ja, het was sowieso een verschrikkelijke job. Ik moest de hele nacht helemaal alleen pralines sorteren voor 10 uur aan een stuk. Toen zei ik echt tegen mezelf: “Fuck it.” Mijn muziek kreeg ook meer succes omdat ik er simpelweg meer tijd voor had. Hier en daar kreeg ik shows en ik ging er volledig voor.

Peet

VICE : Hey Peet, wat was jouw eerste job?

Peet : Dat was in de Lunch Garden in Kraainem. Ik woonde toen ook nog bij mijn ouders. Ik moest geen huur betalen en kreeg wel geld binnen dus dat was heel chill. Ik herinner me nog dat ik toen had geïnvesteerd in productiesoftware. 500 ballen heb ik toen betaald, ik wist toen nog niet dat je het ook gewoon kunt kraken!

Heb je ook slechte ervaringen met studentenjobs?

Ja, toen ik in een broodjeszaak in Tour & Taxis werkte. Ik moest rond 7 uur ‘s ochtends beginnen, dat weet ik nog. Als het zo vroeg is, moet je echt niet met mij praten. De mensen die er werkten, waren wel vriendelijk maar ik had er weinig mee te maken. Ik was toen nog jong en zij waren tussen de 30 en 40. Ik jaagde me soms op in hoe ze deden, die job interesseerde me echt heel weinig.

In je nummer Taffisput heb je het over je dubbelleven. Hoe vind je de balans tussen werk en muziek?

Ik heb geluk met de plek waar ik werk. Bij de pizzeria NONA zijn ze erg flexibel want ze weten dat we met 77 veel shows hebben. Ik moet gewoon mijn beschikbaarheden doorgeven. De dagen wanneer ik niet bezig ben met muziek, werk ik daar. Nu heb ik het wel drukker met muziek dus zijn die paychecks niet zo groot. Het is zeker niet simpel om de twee te combineren.

Kan je bijna rondkomen met je muziek?

Ik krijg meestal per concert nog wat kleine bedragen. Hier en daar 100 flappen. Nu gaan we wel meer werken met boekers want op het einde van de maand is het nog steeds niet top. Muziek betaalt nog niet goed genoeg. Nu is het nog wat puzzelen maar het komt wel goed.



JeanJass

VICE : Hey Jass, wat was jouw eerste job ?

JeanJass : Mijn oom heeft een klein Marokkaans restaurant. Daar heb ik voor de eerste keer gewerkt. Dat mijn oom de baas was, maakte het zeker niet gemakkelijker. Hij was zelfs strenger tegen mij. Daar heb ik veel gewerkt. Ik heb ook gewerkt in een bloedtransfusiecentrum in Charleroi. Mijn moeder is verpleegster en kende collega’s die op zoek waren naar studenten. Daar was er altijd wel iets te doen. Bij elke transfusie hebben ze verschillende dingen nodig, die moest ik dan sorteren. Het was voornamelijk werk in de kelder. Dat deed ik drie zomers. Omdat ze me leuk vonden, boden ze me zelfs aan om de naalden te verwijderen bij de donors maar ik ben nogal onhandig dus had ik dat afgewezen. Het laat wel zien hoeveel vertrouwen ze in me hadden. De groetjes aan het hele team daar trouwens!

Heb je dan geen slechte ervaringen gehad als jobstudent?

Niet echt maar je blijft wel een jobstudent. De taken zijn er ook naar. De meeste mensen vonden me leuk maar natuurlijk waren er ook klootzakken — donoren én collega’s — die je als vuil behandelen. Ik denk dat dat bij elke studentenjob wel zo’n beetje is.

Hoe combineerde je rap met werken?

Ik kon altijd in het restaurant van m’n oom terecht voor werk, dus dat was wel nice. Ik kreeg ook een uitkering, zo’n 400 euro. Dat krijg je als je stopt met school. Samen met de concerten en andere jobs kon ik zeker wel rondkomen, mijn huur en wiet betalen.

Je muziek is nu heel succesvol dus dat moet ondertussen wel goed zitten toch?

Ik ben nu toch twee jaar financieel stabiel, ja. Veel rappers gaan hun geld meteen investeren in bling en Gucci-shirts. Ik heb gekozen voor bakstenen. Omdat ik 31 ben, dacht ik dat ik vooruit moest in het leven. Een appartement kopen leek mij het beste plan.

