We vroegen Belgische studenten hoe ze het einde van de maand halen

Als student leer je in de meeste gevallen pas als je op kot gaat hoe je nu echt met een maandelijks budget moet omgaan. Dat budget komt vaak nog grotendeels nog uit de spaarpot van mama en papa, aangevuld met wat er zoal valt te verdienen met je eigen inspanningen. Met of zonder studentenjob, je gaat normaal gezien nog geen luxeleventje leiden. Eerst moet je zo’n half decennium zien te overleven op een studentenbudget. Gelukkig zijn er veel creatieve manieren om deze fase van je leven heelhuids door te komen, van DIY cocktails over grote potten pasta pesto tot biljartdates. Om te ontdekken welke tips en tricks studenten vandaag zoal gebruiken, vroeg ik vijf Belgische studenten hoe ze met een beperkt budget toch een geweldig studentenleven leiden.



Chloe, 21 jaar, student Communicatiewetenschappen

VICE: Hoi Chloe. Kan jij elke maand rondkomen als student?

Chloe: Ik hou me aan een maandelijks budget: 400 euro voor de huur, 200 voor eten en dan nog 150 voor de rest. Het einde van de maand is vaak moeilijk maar het lukt me wel. Het moet ook lukken he!

Welke maaltijd is voor jou de perfecte combinatie van goedkoop en lekker?

Ik zou zeggen: pasta met pesto. Dat zal je op het einde van de maand vaak op mijn bord zien liggen, omdat ik dan op een heel goedkope manier veel porties kan maken. Ik gebruik ook nog de app Too Good To Go, dat is ook een manier om goedkoop te kunnen eten.

“Ga in een bar werken als je goedkoop wilt drinken!”

Heb je ook tips om zo goedkoop mogelijk uit te gaan?

Voordrinken natuurlijk. Meestal koop ik gewoon een goedkope fles wijn. Ik ga ook vaak voordrinken in de ViaVia, omdat ik daar werk. Ga in een bar werken als je goedkoop wilt drinken!

Heb je soms minder dan 10 euro op je bankkaart staan?

Op het einde van de maand gebeurde dat wel eens. Dan ging ik meestal niet meer uit omdat ik even echt goedkoop moest leven. Vroeger gaf ik mijn geld veel te snel uit in het begin van de maand en kwam ik tegen het einde in de problemen. Maar tegenwoordig ben ik bewust bezig met mijn budget.

Ingmar, 23, student Communicatiemanagement

VICE: Hey Ingmar, kom jij als student makkelijk rond elke maand?

Ingmar: Dat is elke maand wel anders. Ik krijg zo’n 50 euro per week van mijn ouders en verdien zelf ook nog wat bij om rond te komen. Aangezien ik veel verschillende side jobs heb, zoals DJ’en en content maken, zijn er wel weken waarin ik heel goed rondkom. Andere weken kan dat iets minder zijn, maar in het algemeen lijkt het toch goed te lukken.

Heb je tips om zo goedkoop mogelijk te eten?

Gewoon grote potten maken zodat je meteen meerdere porties hebt. Ik maak dan bijvoorbeeld heel veel chilli con carne: daar kan je echt zo’n dikke vette pot van maken en er heel verschillende dingen in gooien. Met nog wat rijst erbij is dat echt niet slecht.

“Tijdens predrinks drink ik goedkoop Gordon bier met Sprite.”

En hoe ga je goedkoop uit als student?

Zorg dat je mensen kent achter de bar! Als je vrienden hebt die in een bar of café werken kan je vaak wel eens iets gratis krijgen. Of leer draaien en word DJ? Omdat ik speel in verschillende bars heb ik altijd veel bonnetjes over, die kan ik dan achteraf nog gebruiken. Zo leer ik ook gewoon veel mensen kennen die er werken. En tijdens predrinks drink ik goedkoop Gordon bier met Sprite. Echt waar. Het lijkt helemaal niet lekker maar dat is het wel.



Wat doe jij om goedkoop op date te gaan?

Meestal ga ik gewoon naar de winkel en koop ik een goedkope fles wijn die er niet al te goedkoop uitziet, en spreken we af aan het water op Saint-Catherine. Dat is een leuke spot in Brussel, samen met een flesje wijn is dat volgens mij de ideale goedkope date. Ik vind het zelfs leuker dan op café gaan, want dat voelt zo geforceerd.

Had je al eens minder dan 10 euro op je bankkaart staan?

Yo, ik stond al meerdere keren in de winkel met niet meer genoeg geld op mijn bankkaart. Ik heb natuurlijk ook wel een spaarrekening waar ik wat extra op heb staan. Dan moet ik even via de app overschrijven aan de kassa en is het gefixt. Ik ben nooit echt superarm geweest, op dat vlak voel ik me wel gezegend.

Liia, 19, student Vrije Kunsten

VICE: Hey Liia, jij studeert nog niet lang in België?

Liia: Ik ben een internationale student uit Oekraïne. Vorig jaar ben ik begonnen aan de KULeuven en nu ga ik een andere opleiding volgen aan Sint-Lucas Brussel.

Hoe kom jij rond als internationale student?

Enerzijds krijg ik een beurs van de universiteit. Voor de meeste universiteiten in België is dat 660 euro per maand. Dat is echt niet genoeg om je huur te betalen en ernaast nog te leven, dus werk ik daarnaast ook nog.

“Als je niet kunt koken, ga je je derde week op kot niet overleven, denk ik.”

Wat zijn jouw tips op vlak van goedkoop eten?

Daarom houdt iedereen van de Lidl denk ik! Ik heb hier ook Too Good To Go ontdekt en dat gebruik ik vaak. Als je niet kunt koken, ga je je de derde week op kot niet overleven, denk ik. En de laatste week van de maand eet ik gewoon de restjes uit mijn kast.

En op vlak van uitgaan?

Ik heb hier toch wel een aantal plekken gevonden die korting geven aan studenten. Dat is wel nice. Vaak willen mijn vrienden naar een club waar je inkom moet betalen. Dan geef ik soms meer geld uit aan inkom dan aan alcohol. Vrienden maken met mensen die in een bar werken is ook een gouden tip. Dan kan je altijd wel iets scoren.

Plan jij elke week hoeveel je mag uitgeven?

Dat is moeilijk te plannen, omdat ik als werk foto’s maak voor magazines, en ik dus nooit weet wanneer er een opdracht binnenkomt. De helft van mijn budget gaat al naar filmrolletjes, dus dat is echt moeilijk in te schatten.

Jonas, 24, student Landbouwingenieur

VICE: Hey Jonas! Kom jij elke maand rond met je budget als student?

Jonas: Dat gaat wel. Ik krijg elke week 35 euro van mijn ouders en de rest betaal ik zelf met studentenjobs. Dan kom ik in totaal aan zo’n 60-70 euro per week. De eerste jaren ging ik ook nog elk weekend naar huis dus op die manier kon ik ook veel geld uitsparen.

Hoe probeer je geld te besparen op het vlak van eten?

Ik kook vooral stoofpotten eigenlijk. In het begin van de week kijk ik wat ik in de ijskast heb en dan gooi ik dat zo goed als allemaal in een pot. Ik eet ook geen vlees, dan spaar je ook veel geld uit. Ga ook niet alleen maar naar bekende supermarkten. In grote steden heb je ook veel kleine winkeltjes en bakkers, vaak van andere nationaliteiten, waar je echt de helft van de prijs betaalt voor bepaalde dingen. Al bij al kan je echt koken voor twee euro als je het een beetje slim speelt.

“Ik eet ook geen vlees, dan spaar je ook veel geld uit.”

En om zo goedkoop mogelijk uit te gaan?

Ik neem eigenlijk altijd sterke drank mee naar clubs. Ik vul een Capri-Sun met rum en dan koop ik gewoon cola’s. Dan heb ik een cocktail voor twee euro. Ik hergebruik die zakjes zelfs, dus dat is dan ook weer ecologisch! Je kan ook veel feestjes vinden zonder inkom, dus daar moet je ook naar op zoek gaan.

Wat is een goedkope date voor jou?

Wat ik ooit wel eens gedaan heb is gaan biljarten. Daar betaal je maar zo’n zes euro per uur voor en dat is ook iets heel traag dus je kan makkelijk praten. En je drinkt ook niet veel want je bent bezig. Aanbellen bij een huis waar je muziek hoort is ook een coole date, dan gebeurt er altijd wel iets onverwacht.



Selim, 24, student Multimedia en Communicatietechnologie

VICE: Heb jij een krap maandelijkse budget als student?

Selim: Ik moet dat altijd wel een beetje inplannen. Mijn geld voor de huur moet ik zeker aan de kant zetten, dat is de basis. Als er dan niet meer veel overblijft, ga ik even als een monnik leven op mijn appartement en wachten tot ik weer geld heb. Dat verschilt wel hoor, sommige weken leef ik echt als een baller omdat ik ook graag geniet van het leven.

“Koop gewoon grote zakken eten en je zit voor een tijdje goed.”

Jouw tips op het vlak van goedkoop eten?

Ik heb het grote geluk dat mijn beide ouders goed kunnen koken dus daar heb ik veel van geleerd. Koop gewoon grote zakken eten en je zit voor een tijdje goed. Je gaat er veel geld mee uitsparen op lange termijn. Hetzelfde voor kruiden, koop geen kleine potjes maar meteen grote zakken. Je gaat het toch opmaken op een jaar tijd. Linzen, bulgur en rijst, daar kun je zoveel mee doen. Samen met vrienden koken is ook een grote tip.



En op het vlak van uitgaan?

Dat hangt een beetje af van het moment. Soms wil ik gewoon even zot doen en ga ik niet meteen kijken naar hoeveel ik precies uitgeef. Je moet soms gewoon genieten, maar dan mag je ook niet droevig zijn om de gevolgen. Andere keren ben ik dan weer de goedkoopste persoon in de bar.



Had je al eens minder dan 10 euro op je bankkaart staan?

Ja man, zeker. Dan moet je echt alles gebruiken wat je in huis hebt om nog zo min mogelijk te moeten kopen. Daar komen die grote zakken eten dan weer van pas. Maar er zijn ook altijd manieren om zelf nog een beetje geld te maken. Ik maak bijvoorbeeld tattoo’s en zeefdruk op kleren. Dat helpt me dan wel in die momenten van nood. Do it yourself.

