Dit Belgische vegan schoenenmerk maakte een geweldig bizarre infomercial

De Vlaamse ontwerper Mats Rombaut heeft het onwaarschijnlijke vermogen om veganistische schoenen te maken die cooler zijn dan hun leren tegenhangers. Zijn creaties werden al geprezen als “Bella Hadids favoriete sneakers”, en eerder kwam hij op de proppen met schoenenconcepten uit groenten en slippers geïnspireerd op sla. Laten we dus zeggen dat we niet vreselijk verbaasd waren toen we zagen dat hij zijn nieuwste lente/zomercollectie van 2019 presenteert via een volledig over-the-top infomercial.



In de geweldig bizarre video verschijnt Amerikaans cultfiguur en actrice Paz de la Huerta [die vorig jaar Harvey Weinstein voor de rechter daagde wegens verkrachting] als een stereotiepe veganist die ‘op een vloeibaar dieet’ leeft. Ook de andere personages zijn een vreemd soort Rombaut “klanten”: een vastgoedexpert, een dierenactivist, een bankier en een filantroop met roze cowboylaarzen in een wellness, allemaal met een dikke knipoog.

Ook de schoenen zijn allesbehalve alledaags: naast een interessante fusie van schoenen en sandalen, krijgen we ook ‘protect sandal shoes’ voorgeschoteld.

VICE sprak met Rombaut over de nieuwe collectie, de geniale video en de manier waarop goedkope infomercials ons kunnen helpen om eventjes te doen alsof alles oké in deze gestoorde wereld.

Wat inspireerde je om een infomercial te maken voor deze collectie?

Ik heb er altijd al een willen maken, maar het was nooit het juiste moment. Ik hou van infomercials omdat ze overdreven zijn, en soms zelfs dramatisch en belachelijk. Een beetje zoals het culturele en politieke klimaat waarin we vandaag de dag leven dus. Het gaat om de balans tussen het geven van echte info en het vertellen van valse verhalen.

“Er valt veel te zeggen over de huidige modewereld, van greenwashing tot steeds dichterbij komende milieurampen, maar ik heb ervoor gekozen om me te concentreren op het positieve. “

Dit is de eerste keer dat je video gebruikt. Waarom heb je daarvoor gekozen?

Video’s zijn inderdaad nieuw voor Rombaut en het was ook een van de eerste keren voor Boris Camaca, de fotograaf. Ik ben dol op zijn werk en de uitgesproken esthetiek in zijn fotografie, dus ik dacht dat dat ook kon werken op film. Video’s geven de schoenen gewoon een extra dimensie.

Hoe heb je de acteurs gevonden?

Het begon allemaal met Paz de la Huerta als hoofdrolspeelster. Weet je, haar deel van de video is zelfs niet gescript, maar gewoon helemaal echt. Voor de andere personages heb ik beroep gedaan op vrienden die geen eerdere acteerervaring had. Latif, de bankier, is mijn voormalige PR-stagiaire bijvoorbeeld.

Hoe heb je de personages ontwikkeld?

Er zijn zoveel dingen die ik kan zeggen over de huidige modewereld, van greenwashing tot de steeds dichterbij komende milieurampen die ze mee veroorzaakt, maar ik heb ervoor gekozen om me te concentreren op het positieve. En dat doen we in deze video met een dikke Amerikaanse glimlach uit de jaren ‘80. Het is een soort ontsnapping aan de trieste werkelijkheid, met heel ‘gezonde’, ‘positieve’ mensen die botsen met mijn eigen persoonlijkheid. Dat doe ik ook met mijn collecties: ik kies thema’s die mezelf motiveren, die mijn moraal hoog houden.

“De meeste mensen vinden het vooral mooie designs: het maakt ze niet zoveel uit waarvan het gemaakt is. Maar we hebben ook een loyale groep fans die daar juist gek op zijn.”

Waarom lanceerde je Rombaut eigenlijk?

Ik wilde schoenen ontwerpen die ik zelf graag zou dragen, zonder dat daar dieren voor moesten sterven. En ik wilde ook een merk dat zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu en een positieve boodschap verspreidt.

Vind je dat vegan schoenen populairder aan het worden zijn?

De persaandacht en steun van beroemdheden waren een grote hulp voor Rombaut. Nu vinden de meeste mensen het vooral mooie designs: het maakt ze niet zoveel uit waarvan het gemaakt is. Maar we hebben ook heel wat loyale fans die gek zijn op de boodschap erachter: onze ethische en duurzame aanpak. Ik denk dat beide groepen aan het groeien zijn trouwens.

Ik vroeg me af: kunnen we het nummer uit de video echt bellen?

Dat mag je gerust proberen, ik zou zelfs durven zeggen dat ik dat aanmoedig.

En zijn al de schoenen echt te koop? Ook de ‘protect sandal shoes’?

Ja, je kunt ze allemaal vanaf vandaag kopen. Ik had het er echt moeilijk mee om sommige sneakers niet al eerder te delen op Instagram, zoals die sandaalschoenen of die roze cowboylaarzen in fluweel. Maar ik vind het leuk om een deel van de collectie geheim te houden, zodat ik mensen nog kan verrassen op het moment dat mijn creaties echt uitkomen.

“De ‘man met het sla-hoofd’ blijft waarschijnlijk wel iets eenmalig.”

Wat kunnen we van Rombaut in de toekomst verwachten? Gaan we de “man met het sla-hoofd” [vanaf 2:48 in de video] snel terugzien?

De volgende ontwerpen zijn al onderweg, zoals kleine accessoires voor vrouwen en nieuwe samenwerkingen. De “man met het sla-hoofd” blijft waarschijnlijk wel iets eenmalig. We willen ons publiek blijven verbazen, en daarom gaan we steeds weer met andere ideeën komen.

