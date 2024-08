Deze snackbar in Tel Aviv bedacht de ‘Belgian Waffle Falafel’

In de reeks WTFood ontdekken we de bizarre en innovatieve creaties die de Belgische keuken ons serveert.

Hybride gerechten zijn vaak nogal controversieel. Cronuts, cragels en sushi burrito’s geven kritische eters even veel rillingen dan het geluid van nagels op een krijtbord. En dan heb ik de duivelse pizza hawaï nog niet vermeld. Slechts in een paar heel uitzondelijke gevallen leidt zo’n mash-up tot een culinair orgasme.



Videos by VICE

Neem bijvoorbeeld de samenvoeging van wafel en kip. Vreemde combinatie, maar de heilige vereniging van het magere vlees, zoet en vet is onverwacht heerlijk. Ongeveer even euforisch reageerden mijn smaakpapillen toen ik hoorde van een nieuwe hybride uit Israël: de Belgische Wafelfalafels van Tali Shem Tov en haar man Almog.





Deze twee openden een paar weken geleden de ‘Belgian Wafel Falafel’, een snackbar in Rishon LeZion, een buitenwijk van Tel Aviv. Voor zeven euro krijg je hier een wafel die gemaakt is van kikkererwten, open wordt gesneden als een pitabrood en gevuld is met groenten en tahini. Geloof me: da’s de hemel op aarde voor veganisten. En voor alle andere mensen met een spijsvertering.

Ergens ben ik teleurgesteld dat wij Belgen hier niet eerst op zijn gekomen, maar anderzijds zijn Antwerpse falafels al de beste ter wereld, dus nu staan onze landen ongeveer quitte. Ik sprak Tali om te ontdekken welke goddelijke ingeving haar heeft geholpen om met deze geniale creatie op de proppen te komen.

Tali in haar restaurant ‘Belgian Wafel Falafel’.

VICE: Hey Tali! Hoe kwam je op het idee om Belgische wafels en falafels te combineren?

Tali: Het was eigenlijk mijn man Almog die op een nacht droomde over wafelfalafels die je kon openen zoals een broodje. De volgende ochtend ben ik meteen beginnen experimenteren met falafeldeeg. Dat bleek niet zo simpel: het heeft me uiteindelijk zes maanden gekost om de ideale samenstelling te vinden. Je kunt niet gewoon een snack nemen die altijd al bolvormig was, en dan verwachten dat die ook mooi uit een wafelvorm zal komen.

Waarom hebben wij, als vaderland van de wafel, deze snack niet uitgevonden?

Waarom jullie er niet eerst op zijn opgekomen? Omdat het hoofdingrediënt een typisch joodse snack is: de falafel is het meest traditionele streetfood dat je in Israël kan krijgen. Maar falafel is gefrituurd, en dus eigenlijk fast food.

“Mensen van over heel de wereld contacteren ons nu met de vraag of ze een franchise mogen openen. Uit Australië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten…. echt overal!”

Je moet weten dat mijn man en ik echt verslaafd zijn aan falafels. We zijn veganisten en de falafel is voor ons de perfecte snack. Alleen is dat dus niet zo gezond. We proberen zo clean mogelijk te eten en zijn actieve sporters, dus dat wrong altijd een beetje. Een restaurantje openen was al lang een grote droom van ons, maar we wisten niet goed hoe we dat konden balanceren met onze levensstijl. Wafelfalafels bleken de perfecte oplossing te zijn: we zouden ze elke dag kunnen eten. Het is een gezonde en snelle snack vol eiwitten, maar zonder olie of gluten.

Wat zit er eigenlijk allemaal in jullie ‘Belgische Wafelfalafel’?

Eerlijk gezegd zijn de ingrediënten bijna hetzelfde als in klassieke falafels. Het is een mix van kikkererwten, knoflook, peterselie en kruiden. Normaal gezien serveer je falafels in een pitabroodje. Wij hebben dat omgedraaid: hier wordt het falafeldeeg in een wafelvorm gebakken, om als pitabroodje te dienen.

Hebben jullie al eens een echte Belgische wafel gegeten? Jullie versie doet me meer kwijlen dan de wafels die we hier in België hebben.

Tuurlijk hebben we die al geproefd! In Israël maakt elke ijsjeskraam en restaurant Belgische wafels als dessert. Die dingen zijn hier echt populair. Iedereen eet ze. Het is niet echt een trend ofzo, Belgische wafels ken ik al van toen ik klein was.

“We wilden het eigenlijk kleinschalig houden, maar toen werd onze falafelwafel één van de bekendste snacks van het land.”

Ik moet toegeven dat de wafelkraampjes in België al lang failliet zouden zijn als al die toeristen ze niet zouden bestellen. Ik kan het mij echt niet herinneren wanneer ik voor het laatst een wafel heb gegeten.

Echt? Hier heeft echt bijna iedereen een wafelijzer in de keukenkast staan.

Met zo’n concept zou het me niet verbazen als mensen denken dat jullie Belgen zijn.

Haha, nee hoor, we zijn hier geboren en wonen hier al heel ons leven. Mijn man had hier 12 jaar lang een tattoostudio. Dit is de eerste keer dat we een restaurant openen en we wilden het eigenlijk kleinschalig houden. Dicht bij huis en de lagere school van onze kinderen. Maar toen werd de falafelwafel één van de bekendste snacks van het land.

Wat was je reactie toen je de lange rij voor het restaurant zag?

Ik had het echt niet verwacht. We waren nog maar net open en dachten rustig op te starten. We waren nog niet eens klaar met alles! Er moest nog geschilderd worden, de foto’s van de gerechten moesten nog aan de muur vastgemaakt worden… Maar vanaf de eerste dag was het hier dus bomvol. Het was een gekkenhuis. De rij leek eindeloos, en stuk voor stuk wilden ze die Wafelfalafel zien en proeven waar iedereen het over had.

Het is nog steeds druk hier, maar niet zoals op die eerste dag. Gelukkig maar. Ondertussen worden we wel vanuit alle kanten van de wereld gecontacteerd om franchises te openen: Australië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten. Echt overal! Onlangs vroeg iemand uit Chicago of we niet naar daar wilden verhuizen. Dat zijn we niet echt van plan, maar onze eerste franchise is er al: in Tel Aviv.

En wanneer mogen we jullie in België verwachten?

Wanneer jullie willen! Als iemand in België geïnteresseerd is, neem gerust contact met ons op. Het zou echt een droom zijn om onze Wafelfalafels tot bij jullie te krijgen.

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.