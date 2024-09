Foto’s van de derde Pride Parade in Belgrado

Afgelopen zondag werd in Belgrado voor de derde keer de Pride Parade gehouden, waarbij naast het openlijk lesbische parlementslid Ana Brnabić ook vijfduizend politiemensen aanwezig waren. Helaas waren er, net als voorgaande jaren, meer journalisten, buitenlandse activisten en politici aanwezig dan Servische lhbt’ers.

Dat komt uiteraard niet doordat de lokale homogemeenschap lui is, maar doordat mensen vrezen voor hun veiligheid en weten dat ze niet op de Staat kunnen rekenen om hen te beschermen. De meesten lijken te vinden dat een Pride Parade leuk en aardig is, maar niet daadwerkelijk hun kwaliteit van leven verbetert. Er worden nog regelmatig Serviërs in elkaar geslagen op straat omdat ze er “gay uitzien”.

Dit jaar durfden veel mensen niet te komen door de tegendemonstratie door religieuze anti-homogroepen die gepland stond, maar ook door een vete tussen twee lokale lhbt-groepen die recentelijk weer is opgelaaid. Als het gaat om homorechten in Servië, ziet de toekomst er op dit moment allerminst rooskleurig uit.