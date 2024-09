Beluister de obscure Surinaamse disco waar Rush Hour jarenlang naar zocht

Vier jaar nadat de fantastische Surinam!-verzamelaar werd uitgebracht op Kindred Spirits, verschijnt vandaag de opvolger via Rush Hour: Surinam Funk Force. Daarop staat precies wat je ervan verwacht: Surinaamse boogie, disco en funk uit de jaren 70 en 80 die van de vergetelheid worden gered.

De plaat is het zoveelste bewijs dat muzikanten in die specifieke periode overal ter wereld naar de Amerikaanse discotheken keken, maar daar bewust of onbewust tegendraadse en exotische elementen aan hebben toegevoegd. Het zijn stuk voor stuk psychedelische en maffe tracks, die ondanks een zekere eigenwijsheid op je dansspieren werken en je dwingen te bewegen. Rush Hour-roerganger en selector par exellence Antal Heitlager en vaste klant/meesterverzamelaar Thomas Gesthuizen hebben de tien nummers over de loop van vier jaar met liefde en zorg uit kratten gevist en nieuw leven ingeblazen. Ik belde Antal er eens over op.

Hi Antal! Met Rush Hour heb je muziek van over de hele wereld uitgebracht, maar Suriname lijkt een speciaal plekje in je hart te hebben. Waarom?

Dat ontstond ooit toen ik Kaseko Attack van Ronald Snijders hoorde. Ik realiseerde me dat het Nederlands-Surinaams is, en raakte geïnteresseerd in wat er nog meer te horen was. Thomas is zo mogelijk nog meer op Surinaamse muziek gefocust, hij gaat echt alle beurzen af. Wat mensen zich niet realiseren, is dat Suriname geen vinylperserij had. Veel platen werden in Nederland geperst, daarom circuleren ze hier. Ik vind dat het de plicht van dj’s is om te laten zien wat er hier vandaan komt, wat mensen nog niet kennen, en dat emotioneel laten aanslaan. Ik wil mensen interesseren voor een bepaald geluid.

Zodra je een selectie hebt gemaakt, lijkt het me een hels karwei om zulke artiesten uit de jaren 70 en 80 op te snorren.

Zeker, het ontdekken van muziek waarvan je het bestaan nog niet weet, dat is een natuurlijk proces. De licenties rond krijgen is veel moeilijker, daarom heeft het zo lang geduurd. Hoe je dat doet? Je gaat een rondje bellen naar Suriname en via via kom je weer verder. Ja, sommige mensen zitten ook gewoon op Facebook. En Franky Douglas bleek in een Amsterdamse straat te wonen waar ik elke dag langs fiets. Deze verzamelaar klinkt heel exotisch, maar veel Surinaamse artiesten wonen gewoon in Nederland of pendelen tussen Nederland en Suriname op en neer.

Hoe reageren de artiesten?

Eddie Taylor wist niet eens meer van het bestaan van de single die hij had gemaakt in de jaren zeventig (lacht). In veel gevallen gaat het om obscuur materiaal dat nooit wat heeft gedaan, singletjes die in kleine oplages onafhankelijk zijn uitgebracht. Over het algemeen waren de muzikanten dus superenthousiast, het was immers een onderdeel van hun leven waar ze niet vaak aan worden herinnerd. Voor ik het wist hing ik twee uur met sommigen aan de telefoon, die hun halve levensverhaal aan me kwijt wilden.

Ben je ook door kratten gaan speuren in Suriname?

Geloof het of niet, maar ik ben nog nooit in Suriname geweest. Dat was helemaal niet noodzakelijk. Ik pretendeer ook niet dat dit ‘de waarheid’ is, of dat het compleet is. Veel van deze muziek hebben we gewoon in Nederland gevonden, zoals je ook in Canada veel gekke tropische muziek kunt vinden.

Surinam Funk Force is nu uit op Rush Hour. Haal de plaat fysiek of koop hem digitaal. Mr. Kaseko Attack, Ronald Snijders, speelt 16 oktober in Paradiso.