Om voor het homohuwelijk te strijden, heeft Ben & Jerry’s een vreemde ijsregel ingevoerd

Na 39 jaar en een ontelbare hoeveelheid smaken staat Ben & Jerry’s in de ijswereld bijna even bekend om hun uitgesproken activisme, als om hun halve literbakken Chunky Monkey en Half Baked. Deze week voegt het in Vermont gevestigde bedrijf daar een volgend hoofdstuk aan toe: Ben & Jerry’s spreekt zich uit tegen Australië’s onwil om het homohuwelijk te legaliseren door – let op – het in al hun filialen te verbieden dat mensen twee bolletjes ijs van dezelfde smaak kunnen combineren.

“Beeld je in dat je naar je lokale B&J-ijsjeswinkel gaat om twee bolletjes van je lievelingssmaak in een hoorntje te bestellen. Maar je ontdekt dat dat verboden is – Ben & Jerry’s heeft het nemen van twee keer dezelfde smaak verboden,” vertelt het bedrijf in hun officiële verklaring. “Je zou er horendol van worden! […] Kun je je inbeelden hoe woest je zou zijn als iemand anders je vertelt dat je niet mag trouwen met de persoon waarvan je houdt?”



Dus ja, als je in Melbourne of Maribyrnong of Chadstone bent en zin hebt om de week te beginnen met twee bolletjes Strawberry Cheesecake, kun je er wel naar fluiten. Tot en met 9 juni wordt in geen enkele van de 26 locaties van Ben & Jerry’s in Australië een ijsje geserveerd met twee dezelfde smaken. Een discutabele maar goedbedoelde protestactie die de aandacht van de inwoners wist te trekken en de campagne voor gelijke rechten onder de aandacht bracht.

Ben & Jerry’s heeft ook in elk filiaal regenboogkleurige brievenbussen gezet om ervoor te zorgen dat klanten makkelijker contact kunnen opnemen met hun lokale vertegenwoordigers van het parlement. Het bedrijf belooft alle handgeschreven brieven persoonlijk naar het Australische parlement te brengen voor hun volgende vergadering op 13 juni.

Zo’n 72 procent van alle Australiërs zijn voorstander van het homohuwelijk, maar in November weigerde de senaat om daar een nationale stem over uit te brengen. Ze zeiden dat het parlement perfect in staat is zelf een beslissing te maken, en dat moeten ze nog steeds doen. En dat is wellicht de reden dat Ben & Jerry’s nu actie onderneemt. Hun aanpak mag dan banaal en onnozel lijken, het heeft olie op het dialoogvuur gegooid precies op het moment dat het aan het stagneren was, en heeft Australiërs door het hele land eraan herinnert dat de heersende ongelijkheid nog steeds niet is opgelost (zelfs nadat twee van hun buurlanden, Nieuw-Zeeland en Taiwan, al stappen ondernomen hebben om het homohuwelijk te legaliseren).

Op dit moment mogen mensen van hetzelfde geslacht zich laten ‘registeren’ als koppel, maar dat wordt niet erkend als een legaal huwelijk. Ben & Jerry’s zette eerder campagnes op voor huwelijksgelijkheid in Duitsland, Ierland en Nieuw-Zeeland, maar het verbannen van twee dezelfde bolletjes ijs in een hoorn of bakje is nieuw.

In 2015 herdacht Ben & Jerry’s het moment waarop Amerika de wet voor het homohuwelijk had doorgevoerd door hun ijsje met de smaak cookie dough een nieuwe naam te geven: ‘I Dough, I Dough’. Op de verpakking stonden twee koeien met een hoed op. En toen hun thuisstaat Vermont het homohuwelijk legaliseerde, deden ze een soortgelijk iets: ze doopten hun smaak Chubby Hubby: ‘Hubby Hubby’.

Ben & Jerry’s is al altijd een trotse bondgenoot van LGBT-rechten geweest; het is een van de negen dingen die onder het kopje ‘Issues we care about’ staan op hun website, samen met rassengelijkheid, democratie en klimaatrechtvaardigheid.