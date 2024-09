Ben & Jerry’s mengt zich in het racismedebat en mensen zijn kwaad

Ben & Jerry’s betuigde vorige week officieel steun aan de Black Lives Matter-beweging door te stellen dat “systematisch en geïnstitutionaliseerd racisme de burgerrechtenproblemen van deze tijd zijn.” Het is inderdaad 2016 en een heleboel Amerikanen zijn sinds die uitspraak het internet opgegaan om de ijsmakers duidelijk te maken dat het steunen van deze beweging gelijk staat aan het steunen van terroristen en hooligans.

Black Lives Matter. Choosing to be silent in the face of such injustice is not an option. https://t.co/6Vy0KHJeKU #BlackLivesMatter pic.twitter.com/pK96teLRhd — Ben & Jerry’s (@benandjerrys) October 6, 2016

Ben & Jerry’s steunt LGBT-rechten, bekritiseerde Citizens United, en vernoemde eerder een ijsje naar Bernie Sanders.

Maar de laatste zet – een tweet die meer dan 85.000 keer geliked en geretweet werd, een verklaring op hun website die de uitspraak nog eens haarfijn uitlegt, plus een eerder betoog getiteld “Zeven dingen waardoor we weten dat racisme echt is” – heeft veel Amerikanen boos gemaakt. Het heeft Amerikanen nog meer verdeeld dan ze al waren. Want in het andere kamp waren een heleboel mensen natuurlijk erg blij.

Ben&Jerry’s makes delicious ice cream. But every time you spend $8 on 1 of their flavours you’re lining the pockets of cop hating communists https://t.co/xTYnTPZ44v — Harry Khachatrian (@Harry1T6) October 7, 2016

Now it’s time to boycott Ben & Jerrys for supporting a terrorist organization! — Deplorable Gambler (@HoserMcToque) October 6, 2016

Ben and Jerry’s Ice Cream is mediocre at best. Try ColdStone – far better quality. #Boycott #BenAndJerrysNewFlavor – no loss. — Jaspian (@jaspian) October 7, 2016

Sinds het openlijk steunen van zwarte Amerikanen die etnisch geprofileerd en gediscrimineerd worden, gaan er een heleboel geruchten over Ben Cohen en Jerry Greenfield, de oprichters van Ben & Jerry’s, het internet over. Neem bijvoorbeeld de foto waarop de mannen een bord vasthouden met daarop ‘we hate cops‘ – een beeld dat duidelijk gefotoshopt is.

MUNCHIES zocht contact met Chuck Caterbury, de voorzitter van de Fraternal Order of Police, een organisatie die zichzelf “The voice of our nation’s law enforcement officers” noemt. Via mail vertelde hij: “We zijn bekend met het Ben & Jerry’s-probleem. Zij behouden het recht om elk doel te steunen dat ze willen, en het is aan het publiek of ze hun producten willen kopen.”

De beschuldigingen dat de Ben & Jerry-oprichters een hekel zouden hebben aan de politie, leiden ook terug naar een gebeurtenis in 1998 die in 2009 werd opgerakeld toen de ijsmakers zogenaamd een smaak op de markt wilden brengen met de naam van jongen die een politieagent had vermoord. Maar het kan ook te maken hebben met geruchten dat de ijsmakers van plan zijn om ‘Hands Up Don’t Shoot‘-T-shirts te gaan verkopen – beide roddels zijn niet waar.

Malik Aziz, de directeur van de National Black Police Association, is wel tevreden: “We moedigen Ben en Jerry’s aan omdat ze het lef hebben om maatschappelijke problemen op een respectvolle manier aan te kaarten. We vinden dat meer bedrijven zoals Ben & Jerry’s moeten handelen, zodat we eindelijk vooruit kunnen in dit land.”

Wat vindt Ben & Jerry’s zelf van de gekte die is ontstaan? “We zijn ongelooflijk dankbaar voor de overweldigende support die we hebben gekregen voor onze uitspraak over de Black Lives Matter-beweging,” vertelden ze in een mail. “Samen kunnen we racisme misschien bestrijden.” Ze waren op negatieve reacties ook wel voorbereid. “Het is een controversieel onderwerp, maar dat zijn we nooit uit de weg gegaan. Doen wat juist is, is niet altijd het makkelijkste.”

Thurgood Marshmellow #BenAndJerrysNewFlavor — Kevin Of House Stark (@Self_Made_Allen) October 7, 2016

Fudge The Police #BenAndJerrysNewFlavor — W.E.B. Dem Boyz (@Kevunn) October 7, 2016