Ben jij wel geschikt om in de horeca te werken?

“Is werken in de horeca wel iets voor mij?” Dit is een gedachte die vroeg of laat bij iedere jonge student wel door het drukke hoofd spookt. Je bent naar de grote stad verhuisd, en krijgt een heleboel nieuwe indrukken te verwerken: er is meer verkeer, er zijn meer knappe mensen en je moet meer betalen! Voor alles! Wanneer houdt het nou eens op?



Nou, hier is een tipje van de sluier: dit houdt nooit op. Bier, uit eten, je kamer, noem het maar op. Ribben uit je lijf die alleen maar gecompenseerd worden met een pietluttige dosis stufi. Daar moet wat aan gedaan worden, dus schiet de gedachte nogmaals door je hoofd: “Misschien… Misschien moet ik wel in de horeca gaan werken, als eigen baas?”

Videos by VICE

Maar ben jij wel geschikt om voor jezelf te beginnen in de horeca? Is de horeca wel de bedrijfstak waarin jij jezelf het best nuttig kunt maken ? Of moet je het laten bij de landbouw, of lekker je heil zoeken in de ICT? Dat kun je uitzoeken aan de hand van de volgende stellingen.

Zodra ik heb gesolliciteerd voor een bijbaan, wil ik het liefst:

A) Twee weken in onzekerheid wachten. Daarna eindelijk een email krijgen met het verzoek of ik nogmaals mijn CV en een kopie van mijn paspoort kan sturen. Daarna een paar keer bellen naar een nummer waarbij je het idee krijgt dat iemand je wegdrukt. Vervolgens toch nog maar een keer langs kantoor om te horen dat het allemaal een misverstand was, en dat je gebeld wordt zodra er weer kansen voor je zijn. Jij hoeft hen niet meer te bellen, trouwens.

B) Dezelfde dag nog beginnen natuurlijk! Ik wil graag huur betalen, biefstukken eten en het liefst twee dates tegelijk meenemen naar de nieuwe Spiderman-film, dus er moet geld verdiend worden. Hoppakee! WERKEN!!!

Terwijl ik aan het werk ben hou ik me het allerliefst bezig met:

A) Heftrucks.

B) Mensen. Mensen in allerlei soorten en maten. Mensen als collega. Mensen als klant. Mensen die leverancier zijn. Mensen die je tips geven. Mensen die je niet kunt uitstaan. Mensen van wie je gaat houden. Mensen met een handleiding.

Als je dan eenmaal een baan hebt, maar het blijkt toch niet helemaal jouw ding, dan zou je graag:

A) Met de neus op een clausule in je contract gedrukt worden, waarin staat dat de opzegtermijn van je baan 3 maanden is. Jammer dan, je kunt de komende tijd nergens anders aan de slag en die vakantie naar Bali kun je ook meteen op je buik schrijven.

B) Op een vriendelijke manier kenbaar maken bij je opdrachtgever dat je helaas wilt stoppen. Je hebt het geprobeerd, maar hee: het is gewoon niet wat je ervan verwacht had. Je maakt je dienst af, en drinkt nog gezellig een borreltje. Een dag later kun je op een andere plek aan de slag.

Je hebt een lichaam. Tijdens je werk gebruik je dit lichaam het liefst om:

A) De godganse dag op een bureaustoel te zitten. Bij iedere zucht van verveling die je slaakt voel je een ader dichtslibben. Je voelt dat je naar de WC moet maar bedenkt dat dat ook in de pauze kan. Die begint pas over anderhalf uur, en dan hoef je maar één keer op te staan.

B) Snel dingen aan te pakken en Nederlandse kampioen hand/oog-coördinatie te worden. Je snijdt in recordtijd alle soorten groenten, vlees en vis. Als jij achter de tap staat is het voor de gasten een feest om te zien hoe je tijdens je dienst het ene na het andere perfecte biertje tapt, en ondertussen NIETS laat vallen. In de bediening ren je van hot naar haar, en door je gracieuze voorkomen is de fooienpot gespekt als nooit tevoren.

Op een doorsnee werkdag bestaan mijn werkzaamheden uit:

A) “Eens even op het rooster kijken wanneer ik deze week sta ingepland. Ah hier staat het. Nu weet ik precies wat ik de komende 11 werkdagen ga doen. Tjonge jonge, was ik maar al thuis. Nou, aan de slag dan maar.”

B) Even voorstellen aan de collega’s van vanavond. Ha, een leuke barman, hier moet ik mezelf vaker inplannen… Oké, ging lekker vanavond. Even checken of er nog een leuke klus open staat voor donderdag. Hmm deze nieuwe bar ken ik nog niet, laat ik die eens proberen.

Het is payday!

A) Nou, dat zullen we nog wel eens zien. De vorige keer moest ik ook 3x nabellen en toen was het ook nog eens veel lager dan verwacht. Mijn baas houdt blijkbaar allemaal rare toeslagen in op mijn loon. Misschien is hij daarom zo vaak op Ibiza?

B) Dikke vissenkommen met Moscow Mules, on me! Laat het wisselgeld maar zitten.

Je wil een dagje vrij want het is morgen je verjaardag. Je legt dit voor aan je baas, waarop hij reageert met:

A) “Niks daarvan. We zijn allemaal wel eens jarig. Ik ben zelfs al 57 keer jarig geweest. Gewoon lekker werken dus.”

B) “Gefeliciteerd. Vandaag ben je vrij, want niemand vertelt jou wanneer je iets moét. Kijk eens achter je, daar staat een taart in de vorm van de eerste letter van je naam. Met evenveel kaarsjes als je nieuwe leeftijd. Met een laag glazuur in je lievelingskleur en een angstaanjagend grote toef slagroom.

Werk je liever als eigen baas, of in loondienst?

A) In loondienst, lekker geen gezeik. Ik hou er wel van, hiërarchie en structuur. Misschien ben ik over vijf jaar wel een paar trapjes hoger in de pikorde en hoef ik nooit meer nietjes uit documenten te halen.

B) Als eigen baas, maar ik denk dat ik dan niet in de horeca kan werken, tenzij ik een eigen zaak open?

Uitslag:

Vaker A. De horeca is dus helemaal niets voor jou. Maar goed, alsnog gefeliciteerd want je gaat een glanzende carrière in de textielnijverheid tegemoet.

Vaker B. Jij bent het horecadier waar menig opdrachtgever een laffe moord voor zou doen. Je zou een cursus sociale hygiëne nog halen zonder ooit een lesboek in te kijken. Maar hoe zat het nou met dat freelancen in de horeca?

Dat kan dus wel, zonder dat je er een eigen zaak voor opent. Ook als je een paar uur in de week wil bijverdienen. Juist op deze manier is het voor jou voordeliger, zonder dat er nog een uitzendbureau tussenkomt.

Via Temper, een handig platform dat al het goede van werken in de horeca combineert, heb je de keuze uit meer dan 1500 opdrachtgevers. Op basis van jouw voorkeuren worden de meest ideale klussen uitgefilterd en heb je de totale vrijheid om zelf te bepalen waar, wanneer, voor wie en welk tarief je werkt. Hierdoor kun je dus makkelijk ook een rustigere week inplannen, en dat kan nog wel eens goed van pas komen tijdens tentamens of vlak na een week ADE.

Je bouwt als een soort Uber-chauffeur aan je eigen goede rating. Hoe vaker je op tijd komt, hoe netter je voor de dag komt, en hoe beter je in de groep ligt: hoe beter je beoordeling. Dit is niet alleen iets om mee op te scheppen tegen je vrienden: je wordt met een hogere rating ook nog eens eerder aangenomen voor toekomstige klussen. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om binnen 72 uur al uitbetaald te krijgen, als je het echt even nodig hebt.

Het enige wat je nodig hebt is een gratis account bij Temper, een BTW-nummer en een stukje verantwoordelijkheid. En mocht het bij jou beginnen te duizelen als je denkt aan dingen als BTW-nummers en wat niet al: geen paniek. Temper helpt jou bij alle verantwoordelijkheden en maakt dit ook nog eens heel makkelijk. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch BTW-aangifte doen en wordt de drempel verlaagd door handige tips en assistentie waar nodig.

Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op de site van Temper hoe je aan de slag gaat, en begin morgen nog aan je eerste klus als eigen baas in de horeca.

Klik hier voor meer info.