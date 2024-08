De postpunk-band van een piepjonge Ben Stiller brengt opnieuw hun debuutplaat uit

Drie jaar geleden kondigde het label Captured Tracks aan dat ze het album Roadkill uit 1982 opnieuw gaan uitbrengen, oftewel: de debuutplaat van Capital Punishment, de postpunk-band waarin een piepjonge Ben Stiller drummer was.

“Ben was en is nog altijd een normale gast,” vertelde Pete Zusi, een van de leden van de band, een tijdje terug aan Noisey. “Hij is altijd al goed geweest in het combineren van vreemd gedrag en normale mensen. Hij heeft van nature een eigenzinnige vorm van humor en wist die altijd al gemakkelijk en soepel over te brengen. Op dit album hoor je dat ook wel terug. Het is een soort rebellie op een vrij excentrieke manier.”

Nu heeft Captured Tracks eindelijk aangegeven dat er schot in de zaak zit. De releasedatum is bekend (14 september) en je kan het nummer Muzak Anonymous horen (hieronder). Het is vreemd en als niets dat je eerder hebt gehoord. Luister maar.

