Orka’s terroriseren vissers op zee als een stel piraten

Orka’s zijn een van de gevaarlijkste roofdieren van de oceaan, maar vallen in het wild nooit mensen aan (oké, het is één keer gebeurd). Dat betekent niet dat ze zich niet ongelofelijk vervelend kunnen gedragen.

Vissers varen al sinds mensenheugenis op de Beringzee, het stuk oceaan tussen Alaska en Rusland, omdat er ontzettend veel kabeljauw en heilbot te vangen is. Maar de laatste tijd maakt een groep brutale orka’s het leven van de vissers onmogelijk. Ze plunderen hun vangst en gaan er vaak met duizenden kilo’s vis vandoor.

Een nieuw stuk van Alaska Dispatch News heeft duidelijkheid gegeven over de “plunderingen” van de orka’s en wat de invloed daarvan op het leven van de vissers is.

“We zijn van de Beringzee verjaagd,” vertelt Paul Clampitt de eigenaar van een vissersboot aan the National Post.

En hij is niet de enige kapitein die klaagt over het non-stop intimidatie door orka’s. In een gruwelijk verhaal vonden visser alleen nog de lippen van heilbotten toen ze hun haken binnenhaalde.

En niet alleen vissen worden verspild. Kapiteins zijn steeds voorzichtiger geworden door de orkabendes. Daarom proberen ze ze te snel af te zijn waardoor ze duizenden liters brandstof verspillen.

In een brief aan de North Pacific Fisheries Management Council schrijft kapitein Robert Hanson hoe volhoudend de walvissen zijn:

“De groep volgde me 30 kilometer naar het noorden en 35 kilometer naar het westen. Toen ik 18 uur lang stil lag met mijn motor uit, bleven ze doodstil naast me liggen.”

Het probleem is volgens bioloog John Moran dat orka’s zowel zeer sociale als bekwame jagers zijn. Ze hebben niet alleen geleerd om vissersboten te achtervolgen, maar ook dat andere groepsleden elkaar actief leren om ze op te sporen.

Pogingen om de walvissen weg te jagen zijn tot nu toe mislukt. Het gebruik van de gebruikelijke sonar die walvissen wegjaagt zonder ze te verwonden, heeft geen effect.

“Het werd juist een belletje dat ze liet weten dat het avondeten klaar stond,” vertelde Clampitt aan de National Post.

Het is moeilijk om geen sympathie voor de vissers te voelen omdat hun levensonderhoud hier op het spel staat.

Vissers hebben de North Pacific Fisheries Management Council benaderd met twee oplossingen: onderzoek naar de orkaplunderingen en in plaats van haken “potten” te gaan gebruiken om te vissen (een methode die de vis beter beschermt tegen plundering).

Vooralsnog is er geen oplossing in zicht. En wat zal de volgende stap zijn? Gaan orka’s misschien ook papegaaien houden en houten vinnen nemen?