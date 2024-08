Benevelde partyfoto’s van The Crave Festival

Afgelopen zaterdag kon je in het Zuiderpark je lol op, mits je van stoempharde muziek, acidhouse, beregezelligheid en lekker festivallen in algemene zin houdt. Er waren optredens en sets van onder anderen San Proper, Guy Tavares en Antal. Fotograaf Raymond van Mil liep de hele dag door het gedruis heen en legde de fraaie mensen en momenten vast met zijn camera – volgens de mail die Raymond erover stuurde een bijzonder apparaat waarvan we je de technische details besparen, omdat we het ook niet precies begrijpen en jij gewoon lekker plaatjes wil kijken, niet? Het zijn in elk geval géén Polaroids die je hier ziet, Raymond gebruikt namelijk Instax. Hieronder de beloofde plaatjes!