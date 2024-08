Benjamin Abel Meirhaeghe knipt de ogen van zijn modellen uit

Model worden is tegenwoordig simpel: je kan je gewoon aanmelden voor een shoot bij de Benjamin Abel Meirhaeghe Agency en dan sta je straks tussen zijn reeks “real juicy spirited models” (sic): geanimeerde gifs die je opzuigen in een hypnotiserend ritme dat even fascinerend, verwarrend en aantrekkelijk werkt als de slang uit Jungle Book.

Dat de Agency nog geen enkele opdracht binnenkreeg, doet weinig terzake. Benjamin Abel Meirhaeghe steekt je ogen uit en wijst naar de vettige hersenwormen die onze vastgeroeste schoonheidsidealen zijn. Lekker.

Toen hij 15 was en nieuwsgierig, maakte Benjamin al portretten van jonge mannen die een en al begeestering en lichamelijkheid waren. Hij laat graag zien hoe kwetsbaar en narcistisch modellen in feite zijn. Tegelijkertijd beseft hij heel goed dat de vraag die hij hen stelt (“Wil je alsjeblieft model staan voor mij?”) overloopt van de innuendo’s en andere lichaamssappen. Maar Benjamin vraagt mij vier keer om “de Gentse kutfotograaf” te vermelden; zijn anti-voorbeeld bij uitstek, iemand die beelden schiet en zijn modellen vraagt om andere hand- en spandiensten.

Hoe dan ook: hieronder flikkeren voor jou zonder scrupule maar met veel smakelijkheid: de modellen van Benjamin Abel Meirhaege.

Zin in meer beelden van Meirhaeghe? Check ze hier: Tumblr Models en Tumblr Benjamin Abel Meirhaeghe.