Monteurs bouwen elektrische Tesla-motors in Audi’s en Mazda’s

Het elektrische-autobedrijf van Elon Musk is beroemd en berucht om haar chagrijn naar monteurs die aan Tesla’s sleutelen. Maar zoals dat gaat, trekken de echte DIY-guys en -girls zich daar niets van aan.

Richard Benoit, waarover we onlangs een documentaire maakten, was onlangs op Supercharged Sunday, een event in Long Island in New York, toen hij een Audi S5 voorbij zag rijden zonder ook maar een geluidje te maken. De gasten achter het stuur hadden een Tesla-motor en batterijen overgezet naar een Audi. Het resultaat is auto die rijdt als een opgevoerde Tesla, maar eruitziet als een normale auto. Benoit vroeg hoe de monteur hoe hij het voor elkaar had gekregen, en heeft het gesprek op YouTube gezet.

De Audi is van Samuel Polyak, een Monteur uit New Jersey. “Ik bouw nu al een paar jaar auto’s om,” vertelt hij me via een Facebook-chat. Polyak heeft inmiddels bedrijf opgericht, Polykup, waarmee hij benzineslurpende wagens ombouwt tot elektrische voertuigen.

“Het is tijd dat we allemaal elektrisch gaan,” staat op de Website van Poykup. Hij richt zich niet alleen om rijke mensen, maar juist ook de mensen met een kleiner budget. Helaas is er nog niet zoiets in Nederland aan de gang (of wel? Laat het ons vooral weten!).

Polyak ontdekte het ombouwen van auto’s in 2013. In de YouTube-video zegt hij tegen Benoit dat de Audi ombouwen ongeveer een half jaar kostte. Zijn vorige swap was met een Mazda MX3 uit de jaren 90. Sinds Benoit de video online zette, verdrinkt Polyak in aanvragen. “Ik heb meer e-mails dan ik kan lezen,” zegt hij.

Het converteren van auto’s geeft me een heel prettig Mad Max-achtig gevoel, en er is blijkbaar gigantische vraag naar. De eerste Nederlander die hierop inzet, heeft gegarandeerd succes.

