We zijn deze week op Biofabricate, de top voor levende materialen

Vergeet alles wat je denkt te weten over de toekomst. De wereld van morgen is niet gemaakt van glimmende metalen en glas. Sterker nog, de meest veelbelovende vooruitgang vindt tegenwoordig plaats in de velden van synthetische biologie en biomaterialen.

Van het maken van inkt van zeewier tot het ‘groeien’ van leer met levend DNA in een lab. Er is een groep artiesten, wetenschappers, ontwerpers, biohackers, en andere makers die gebruik maken van biologische wetenschappen voor het creëren van een milieuvriendelijke, duurzame samenleving. En over een paar van deze mogelijkheden ga je meer te horen krijgen: Motherboard werkt samen met Biofabricate, een top waar al deze ontwikkelaars samenkomen voor discussies over hun werk, op donderdag 17 november op de Parsons School of Design in New York.

Videos by VICE

Als de officiële mediapartner van Biofabricate, brengen wij de exclusieve informatie direct vanaf de top via onze Facebook en Twitter. Het gaat hartstikke leuk worden, aangezien het evenement mensen en ideeën samenbrengt die een hele grote invloed kunnen hebben op onze toekomst.

Het evenement werd opgericht door ontwerpster en onderneemster Suzanne Lee. Mocht je toevallig in New York zijn deze week, dan kunnen jullie hier nog steeds kaartjes kopen.

Protip: kijk alvast wat David Cronenberg films, en bereid je alvast voor op een toekomst waarin je telefoon en stoel zijn gemaakt van levende cellen. Lang leve de toekomst.