Bergen aan Zee door de roze bril van een 18-jarige fotograaf

Willem Beugelink ging deze zomer op vakantie in eigen land. Niet om in een druilerig zonnetje aan het strand te liggen, maar om aan zijn nieuwe fotoserie te werken. De 18-jarige fotograaf is normaal vooral bezig met modefotografie, die hij op zijn instagramaccount Willemskantine plaatst. Voor zijn nieuwe serie Hills To Sea zocht hij meer diepgang, die hij vond bij een tennisbaan in de duinen van Bergen aan Zee. Door vervreemdende roze kleuren te gebruiken, creëert Willem een eigen wereld, die vooral niet op een Nederlands duinlandschap lijkt.

Als kind was Willem al een nieuwsgierig joch, vertelt hij aan Creators. Volgens hem is dit ook de reden dat hij is begonnen met fotografie. Eerst op de iPad van z’n pa, en nu sjouwt hij een loeizware Hasselblad door het land. Hoewel hij zeker interesse heeft in de techniek, film en apparatuur die bij fotografie komen kijken, gebruikt Willem zijn fototoestel vooral om in andere werelden te duiken. Om foto’s te maken bij de bakker en de kapper, of van de skatewereld – een wereld die hem intrigeerde, maar waar hij geen deel van uit kon maken. Willem kan namelijk totaal niet skaten.

Hoewel Willem eventjes twijfelde om het leger in te gaan, besloot hij toch een opleiding fotografie te volgen. Geïnspireerd door Erwin Olaf en The Wes Anderson Collection, maakt Willem nu foto’s waarin alles tot in de puntjes is verzorgd. Dat is knap lastig buiten de studio, dus bracht hij flink wat uren door op een zandduin in Bergen aan Zee, om zo het perfecte plaatje te kunnen schieten. Volgens Willem had hij die tijd nodig om de omgeving in hem op te nemen, alle details te kunnen zien, dingen te verplaatsen, en op deze manier controle te krijgen over het beeld.

De camera van Willem levert beelden van extreem hoge kwaliteit. Hij vertelt dat een hoop architectuurfotografen dit soort beelden gebruiken om meerdere foto’s aan elkaar te plakken zodat ze één megagroot gedetailleerd beeld krijgen. Willem doet in zijn serie precies het omgekeerde. Uit één beeld knipt hij verschillende stukjes. De foto’s vertellen zo een eigen verhaal. “Ik vergelijk het met een stripverhaal,” zegt Willem. De foto’s worden door deze techniek een beetje korrelig, maar dit helpt juist mee aan de vervreemdende sfeer. Je weet niet precies waar en wanneer de foto’s zijn gemaakt.

De roze kleuren vallen natuurlijk erg op. Hills To Sea doet denken aan fotoserie Infra van Richard Mosse. Met 16mm-infraroodfilm maakte deze fotograaf onheilspellende foto’s in Congo, waar een roze gloed overheen ligt. Deze referentie klinkt Willem bekend in de oren, maar hij vertelt dat zijn serie toch heel anders is. Allereerst heeft Willem zijn foto’s niet met infraroodfilm gemaakt – een oude spionagetechniek die alle groene kleuren roze maakt – maar bewerkt met Photoshop. Daarnaast is er een groot verschil in thematiek. Waar de Infra serie erg duister is, zijn Willems foto’s juist vrolijk.

Willem bewerkt zijn foto’s flink om tot de precisie te komen die hij nastreeft. Hij heeft ruim een maand lang aan de serie gewerkt die hij in Bergen aan Zee maakte. Niet constant, maar in gedachten was Willem er wel mee bezig. Zo is fotografie voor hem ook een manier om bezig te zijn. Willem vertelt dat het rondkijken, op zoek zijn naar nieuwe beelden, bijzondere locaties en de vrijheid die hierin zit, misschien nog wel belangrijker is dan de foto als eindresultaat.

Meer foto’s van Willem zijn te vinden op zijn instagramaccount Willemskantine.