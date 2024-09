Berghain krijgt officieel een hoge cultuur-status en hoeft minder belasting te betalen

Volgens een uitspraak van een Duitse rechtbank biedt Berghain culturele evenementen in plaats van zomaar ‘entertainment’, en hoeven ze daarom minder belasting te betalen. De club zou zeven procent in plaats van negentien procent moeten betalen vanwege een beslissing van het Berlijnse financiële gerechtshof in Cottbus, volgens een artikel in Der Spiegel .

Berghain vroeg Tobias Rapp, auteur van Lost and Sound: Techno, Berlin and the Easyjetset om een rapport te schrijven. Hij vergeleek hierin een dj met een dirigent en beargumenteerde dat de meerderheid van de bezoekers van Berghain voor de muziek komt. Peter Raue, de advocaat van Berghain, beargumenteerde dat clubgangers eenzelfde ervaring konden hebben in de club als bij een symfonie van Gustav Mahler, aldus The Guardian.

Videos by VICE

Berghain betaalde tot 2008 ook al de zeven procent belasting. Toen besloot het ministerie van Financiën dat clubs belast moesten worden als ‘entertainmentevents’, omdat het plekken zijn waar mensen onder invloed raken, en het gebrek aan podia en begin- en eindtijden.